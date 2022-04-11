ÜÇ KURUŞ 22. SON BÖLÜM İZLE

Son bölümde Leyla'nın kınasının yakılma sahneleri ve Kılıç, Efe ile Kartal'ı izlerken "Düğüne icabet etmemek olmaz!" demesi dikkat çekiyor.

"KIZ KARDEŞİNİN ÖLÜMÜNE SEBEP OLAN ADAM"

Kartal ve Şahin'in nefes kesen kavgası gerilimi yükseltirken, Kartal'ın "Kız kardeşinin ölümüne sebep olan adam mı söylüyor bunu?" sözleri karşısında Şahin şoke oluyor. Leyla'ya ne olduğu büyük merak konusu olurken aksiyonun ve heyecanın hız kesmeyeceği bir bölüm izleyiciyi bekliyor.

ÜÇ KURUŞ 22. SON BÖLÜM İZLE!