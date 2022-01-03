3 Ocak Pazartesi TV yayın akışları belli oldu. Her hafta Pazartesi akşamları yeni bölümleriyle ekrana gelen dizilerden Üç Kuruş'un yeni bölüm fragmanı yayınlandığından beri sosyal medyada gündem olan Üç Kuruş bu hafta var mı, yok mu sorusunun cevabı belli oldu. Show TV'nin sevilen dizisi Üç Kuruş 3 Ocak 2022 Pazartesi günü Show TV yayın akışı listesinde yer almıyor. İşte Üç kuruş bu hafta neden yok sorusunun cevabı ve Üç Kuruş yeni bölümü tarihi

ÜÇ KURUŞ BUGÜN VAR MI?

Her hafta Pazartesi akşamı ekrana gelen Üç Kuruş dizisinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek.

3 OCAK PAZARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu

08:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Apex: Ölüm Adası TV'de İlk

21:45 Apex: Ölüm Adası

23:45 Kana Kan: Hesaplaşma

01:45 Kana Kan: Hesaplaşma

03:30 Aşk Laftan Anlamaz



ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Yılbaşı programları nedeniyle pek çok televizyon kanalında olduğu gibi Show TV'de de bazı yayın akışı değişiklikleri olacak. ‘Üç Kuruş’ yeni bölümüyle 10 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de