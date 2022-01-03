3 Ocak Pazartesi TV yayın akışları belli oldu. Her hafta Pazartesi akşamları yeni bölümleriyle ekrana gelen dizilerden Üç Kuruş'un yeni bölüm fragmanı yayınlandığından beri sosyal medyada gündem olan Üç Kuruş bu hafta var mı, yok mu sorusunun cevabı belli oldu. Show TV'nin sevilen dizisi Üç Kuruş 3 Ocak 2022 Pazartesi günü Show TV yayın akışı listesinde yer almıyor. İşte Üç kuruş bu hafta neden yok sorusunun cevabı ve Üç Kuruş yeni bölümü tarihi
ÜÇ KURUŞ BUGÜN VAR MI?
Her hafta Pazartesi akşamı ekrana gelen Üç Kuruş dizisinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek.
3 OCAK PAZARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu
08:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
12:15 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Apex: Ölüm Adası TV'de İlk
21:45 Apex: Ölüm Adası
23:45 Kana Kan: Hesaplaşma
01:45 Kana Kan: Hesaplaşma
03:30 Aşk Laftan Anlamaz
ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?
Yılbaşı programları nedeniyle pek çok televizyon kanalında olduğu gibi Show TV'de de bazı yayın akışı değişiklikleri olacak. ‘Üç Kuruş’ yeni bölümüyle 10 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de
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