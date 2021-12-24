Üç Kuruş 9. bölüm fragmanı! Üç Kuruş 8. bölümde neler oldu?

Leyla'nın kaçırılmasının ardından Kartal ve Efe'nin arasında gerilim dolu anların yaşandığı tanıtımda Nezih'in Şahin'e "Bana kızımı geri getireceksin!" demesi dikkat çekiyor.

"SENİN YÜZÜNDEN OLDU BÜTÜN BUNLAR!"

Kartal ve Efe, İrfan'ın garajındaki gizli bölmeyi bulurken Leyla'nın çığlıkları ve İrfan'ın "Leyla" diye bağırması akıllara "Leyla'ya bir şey mi oldu?" sorusunu getiriyor.

ÜÇ KURUŞ'UN SEKİZİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Üç Kuruş'un izleyiciyi ekran başına kilitleyen 8. bölümünde; Kartal ve İrfan'ın haftalardır beklenen büyük yüzleşmesi gerçekleşti. Tam o anlarda Efe oldukları yere geldi. Efe'nin geldiğini duyan İrfan, kafasına silah dayadı ve Kartal'ı bir seçim yapmaya zorladı. Kartal, İrfan'ın kendisini öldürmesinden korktuğu için onu Efe'ye teslim etmedi ve kendi arabasını vererek kaçmasına yardım etti. Kartal ve Efe'nin hamleleriyle giderek köşeye sıkışan İrfan, Leyla'yı kaçırarak dengeleri değiştirecek bir hamle yaptı. İrfan'ın garajındaki gizli bölmede kilitli tutulan Leyla, kaçmak için bir yol ararken kapıyı açmayı başardı ancak kendini yeniden İrfan'ın yanında buldu. Yolda Kartal'ın arabasını görünce kurtulduğunu düşünen Leyla, arabadan İrfan'ın çıkmasıyla büyük bir şok yaşadı. Finalde Leyla'nın ortalarda olmadığını fark eden Kartal ve Efe, onu bulabilecek miydi?

'Üç Kuruş' yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!