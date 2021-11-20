Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Üç Kuruş'un yeni bölümünden heyecan dolu ikinci tanıtım yayınlandı. Efe'nin karşısında 'ayı' görünce büyük bir şaşkınlık yaşadığı tanıtımda Efe'nin annesinin Leyla'ya "Senin benim oğlumla hiçbir ilişkin olamaz!" demesi dikkat çekiyor. Kartal, Efe'yi tehdit ederken İrfan, bir kişiyi daha öldürmeye çalışıyor. Kartal'ın Nezih'i ezebilmek için Bahar'a sunacağı teklif ise büyük bir merak konusu oluyor.

ÜÇ KURUŞ'UN DÖRDÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

İrfan Oktay karşılaşması her ikisini de derinden etkiler. İrfan haklılığını anlatamamanın sıkıntısı ile boğuşurken, Oktay yıllardır şişelerin dibine gömdüğü acı mazisiyle yüzleşir. Kartal'ın mahallede sakladığı Bahar, Kartal'ın asıl yüzünü görünce aslında neyle karşı karşıya olduğunu iyice anlar ve tedirginlik yaşar. Efe'nin verdiği sözü tutmaması Leyla'nın öfkesini kabartır ve Efe'yle yüzleşmesine neden olur. Kartal ise Efe'nin ihanetiyle sarsılır ama çabuk toparlanır ve intikam almak için Efe'ye karşı hamle yapar. Eli kolu Kartal'ın bir hamlesiyle bağlanan Efe, Kartal'a rağmen ya da Kartal ile beraber hareket etmek arasında bir seçim yapmak zorunda kalır.

Senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'ın imzası bulunan, Sinan Öztürkyönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Zafer Algöz, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Emrullah Çakay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.