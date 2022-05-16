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Üç Kuruş 26.bölüm yayınlandı! Üç Kuruş son bölüm tek parça full izle: 16 Mayıs 2022 SHOW TV ile Üç Kuruş son bölüm izle

Üç Kuruş 26.bölüm yayınlandı! Üç Kuruş son bölüm tek parça full izle

Üç Kuruş dizisi 26. yeni bölümü seyircisiyle buluştu. Başrolünde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade ve Aslıhan Malbora’yı birleştiren Üç Kuruş dizisi son bölüm tek parça olarak internete yüklendi. Diziyi severek takip edenler, 16 Mayıs Pazartesi akşamı SHOW TV ekranlarında yayınlanan Üç Kuruş son bölüm izleme linkini araştırıyor. İşte, detaylar…

16.05.2022 - 22:00 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • SHOW TV ekranlarının sevilen dizisi Üç Kuruş son bölümüyle seyircisiyle buluştu. Oyuncu kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Necip Memili ve Ercan Kesal gibi ünlü oyuncuları buluşturan Üç Kuruş 26. yeni bölümüyle ekranlara geldi. İşte, Üç Kuruş son bölüm izleme linki…

  • ÜÇ KURUŞ 26.BÖLÜM İZLE

    ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

  • ÜÇ KURUŞ DİZİSİ KONUSU

    Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı’nın “koruyucusu” konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro’nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe’nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

  • ÜÇ KURUŞ OYUNCULARI

    Uraz Kaygılaroğlu – Kartal

    Ekin Koç – Efe

    Diren Polatoğlulları – İrfan

    Nesrin Cavadzade – Bahar

    Aslıhan Malbora – Leyla

    Nursel Köse – Neriman

    Civan Canova – Oktay

    Ercan Kesal – Halit

  • Mustafa Kırantepe – Ruşen

    Uğur Yıldıran – Şesu

    Umutcan Ütebay – Şahin

    Damla Akar – Halide

    Melissa Yıldırımer – Nesrin

    Aytaç Uşun – Batuhan

    Süreyya Kilimci – Semiha

    Cenk Kangöz – Mesut

    Alişan Uğur – Konyalı

    Burak Altay – Bülent

    Muttalip Müjdeci – Sahir

    Asena Girişken – Perihan

    Tuğçe Yolcu – Hazal

    Aylin Engör – Neşe

    Volkan Kıran - Kamil

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