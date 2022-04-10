Leyla ile Efe'nin evlendiği tanıtımda iki aşığın düğününde keyifli anlar yaşanırken Kılıç'ın hamlesi her şeyi altüst ediyor.

LEYLA VURULUYOR!

Neriman, Baybars'a silah doğrulturken patlama sesi akıllara "Kim vuruldu?" sorusunu getiriyor. Kartal ve Leyla karşılıklı oynarken düğüne gelen Kılıç, Leyla'yı vurarak herkesi şoke ediyor. Şimdi izleyiciler "Leyla'ya ne olacak?" sorusunun cevabını büyük bir merakla bekliyor.

'ÜÇ KURUŞ'UN 22. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Çaka ailesi dört bir koldan heyecanla düğün hazırlıkları yaparken Kılıç onlara fark ettirmeden enselerindedir. Kartal'ın son hamlesinden sonra Kılıç'ın kendi yöntemleriyle alacağı intikam planının her an gerçekleşebileceğini fark eden Şahin kendi yerini sağlamlaştırmaya çalışmaktadır. Düğünde Kılıç'ın darbesiyle dağılan Kartal, Şahin'le yüzleşir. Aralarındaki sert kavgada Şahin, Kılıç'ın ailesine düşündüğünden çok daha büyük bir zarar verdiğini öğrenir.

'Üç Kuruş' yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!