Üç Kuruş 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Üç Kuruş 17. son bölümde neler oldu?

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Üç Kuruş'un heyecanla beklenen yeni bölümünde hapisten çıkan Kartal mahallesine döndüğünde her şeyin değiştiği gerçeğiyle yüzleşiyor. Terk edilen ve harabeye dönen evini gören Kartal'ı mahalleliler de karşılamaya gelmiyor. Şahin'le karşı karşıya geldikleri anlar heyecanla beklenirken Şahin'in, "Burası artık benim mahallem, burada yaşayacaksan benim kurallarıma uyacaksın!" sözleri Çıngıraklı'da değişen düzenin ilk sinyallerini veriyor. Neriman'ın tamamen değiştiği ve Baybars'ın yanında olduğu görülürken Şahin'in de Baybars ile iş birliği içinde olması şaşırtıyor. Kartal'ın Çetin'den yardım isteyerek kimi aradığı merak konusu olurken tanıtımın büyük sürprizi ise Leyla'nın Kartal'a "Kendi evladının sana ihtiyacı var." demesi oluyor. Geçen zamanla 'Üç Kuruş'un değişen dünyasına dair tüm merak edilenler Pazartesi akşamı ekrana gelecek yeni bölümde yanıt bulacak!

'ÜÇ KURUŞ'UN 17. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Neriman'ın Baybars'la olan geçmişinin ifşa olmasıyla Kartal ve Leyla büyük bir şok yaşadı. Halasıyla bütün bağlarını koparan Kartal, Neriman'ı evden ve mahalleden kovarak cezalandırdı. Mahalleden gitmek zorunda kalan Neriman ise oğluna kavuşma umuduyla Baybars'ın yanına gitti. Kartal'ın Neriman'a kestiği ceza, Şahin'le Kartal arasında geri dönüşü olmayan bir savaşın fitilini ateşledi. Kartal'ın hamleleriyle kinlenen Şahin, abisinden intikam almayı kafasına koydu. Efe; Kartal, Korkmaz, Azade ve Baybars'ı içeri almak için Çetin'in iş birliği ile adım adım uyguladığı planın sonuna gelirken Baybars, Efe'nin peşinde olduğu operasyondan haberdar oldu.

Baybars'ın son dakika yaptığı hamle, hem Efe'yi hem Kartal'ı bozguna uğrattı. Baybars, Çetin'e annesiyle kavuşmayı vadederek teklif sundu. Çetin, annesini görmek için Efe'yi sattı. Baybars'ın polislere kurban vereceği isim ise Kartal oldu. Önce mahalleliyle Kartal arasında gerilim yaratan Baybars, ikinci adım olarak Şahin'i yanına çekti. Şahin, Kartal'ın hapse girmesine yol açacak malları eve yerleştirdi. Kardeşinin ihanetine uğrayan Kartal, polis baskınında tutuklandı. Baybars, Efe'nin cezasını da Semiha'yı öldürterek verdi. Çetin finalde Neriman ile karşı karşıya gelirken anne oğul yıllar sonra birbirine kavuştu. Kartal ve Efe'nin hayatları ise altüst oldu.

Senaryosunda Damla Serim, Eset Akçilad ve Berrin Tekdemir'in imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Kadir Çermik, Bora Akkaş, Sezin Akbaşoğulları, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Mehmet Bozdoğan, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

'Üç Kuruş' yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!