Bahar, Korkmaz'a arkasından kuyusunu kazanları vermeyi teklif ederken Korkmaz'ın "Kocan da dahil mi?" sorusu dikkat çekiyor. Efe, Neriman'ın da Ferhan'ın listesinde olduğunu Kartal'a söylerken Kartal, halasıyla yüzleşiyor. Kartal'a doğrultulan silahlar gerilim dolu anlara sahne olurken Bahar'la karşı karşıya gelmeleri merakla bekleniyor.

ÜÇ KURUŞ 15. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

'Üç Kuruş' yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

ÜÇ KURUŞ'UN 15. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Kartal'ın İrfan'la girdiği pazarlık Efe'den hiç beklemediği bir tepki almasına neden olur. Efe, içindeki bu öfkeyle Kartal'a karşı sert bir hamle hazırlığı içindedir. Bahar babasının ölümüyle ilgili gerçekleri öğrendikten sonra planını harekete geçirir ve Korkmaz'ın saldırı hedefini sürpriz bir biçimde değiştirir.

Kartal, Korkmaz'ın tehdidini fark etmesiyle birlikte harekete geçer. Kartal'ın avucunda tutmayı başaramadığı İrfan'ın göz hapsinde olan Neriman ise gelen gizli mesaj üzerine büyük bir riske girer.