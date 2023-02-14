ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ BU AKŞAM YOK MU?

Üç Kız Kardeş dizisi Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve derin bir üzüntüye sebep olan deprem nedeniyle bu akşam yayınlanmayacak. Kanal D'de bu akşam Son Durum "Deprem Özel" yayını ekranlara gelecek. Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.