ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM ÖZETİ
Somer, Türkan’ın Sevilay’la ilgili gerçeği bilerek sakladığını düşünerek, öfkeyle telafisi olmayan sözler söyler. Türkan, kendisini savunmaya çalışsa da Somer için büyük hayal kırıklığı yaşanır. İkili arasında güven bağları tamamen kopma noktasına gelir. Nesrin, Mustafa ve Sevilay’la yüzleşmek için evlerine gider. O sırada Türkan'la karşılaşınca Nesrin'in tepkisi sert olur. Türkan, annesinin sözlerine karşı kendisini savunmak istese de Nesrin dinlemez. Türkan, Sevilay'la ortaklığını devam ettirdiği için herkesten darbe alır.