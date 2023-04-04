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Üç Kız Kardeş 44. bölüm izle full HD! Kanal D Üç Kız Kardeş dizisinin son bölüm izle tek part ve kesintisiz

Üç Kız Kardeş 44. bölüm yayınlandı! Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümünde yaşananlar

Kanal D'de ekranlara gelen Üç Kız Kardeş dizisinin 44. bölümü yayınlandı. Üç Kız Kardeş son bölümünde; Türkan, Rüçhan’ın teklifinin ardından yeniden düşünür ve evliliğine bir şans daha verme kararı alır. Dizinin izleyicileri için Üç Kız Kardeş 44. son bölüm izle bilgilerini bir araya getirdik. İşte Üç Kız Kardeş son bölüm özeti...

Giriş: 04.04.2023 - 17:41 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Yapımını Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Eda Teksöz oturuyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan "Üç Kız Kardeş" dizisinin senaryosunu ise Betül Yağsağan kaleme alıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisi 44. son bölüm özeti hakkında merak edilenler...

  • ÜÇ KIZ KARDEŞ 44. BÖLÜM İZLE

    Üç Kız Kardeş 44. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Üç Kız Kardeş son bölüm izlemek için Kanal D'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

  • ÜÇ KIZ KARDEŞ 44. BÖLÜM ÖZETİ

    Türkan, Rüçhan’ın teklifinin ardından yeniden düşünür ve evliliğine bir şans daha verme kararı alır. Nesrin de görüntülerle ilgili Özer’den duyduklarının ardından, Türkan ve Rüçhan’ın karşısına çıkıp gerçekleri tek tek açıklar. Rüçhan’ın dünyası adeta başına yıkılır.

  • Sevilay ise Rüçhan’ın yokluğunu fırsat bilerek, Özer’in yanındaki yerini sağlamlaştırmak için tehlikeli adımlar atar. Somer bir yandan annesinin dertlerine çözüm ararken, diğer yandan da Türkan’la ilişkisini tekrardan düzene oturtmaya çalışır. Ama bu sefer kaçan ve kovalayan taraflar değişecektir. Türkan, öğrendiği bir bilgiyi Somer’le paylaşınca Somer’in gözü döner ve soluğu babasının yanında alır. Somer, Özer’in Rüçhan’dan aldığı her şeyi geri almak için sonuna kadar savaşırken, esas sürpriz Rüçhan’ı beklemektedir.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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