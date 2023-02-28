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Üç Kız Kardeş 39. bölüm izle full! Kanal D Üç Kız Kardeş dizisinin son bölüm izle tek part ve kesintisiz

Üç Kız Kardeş 39. bölüm yayınlandı! Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümünde yaşananlar

Kanal D'de ekranlara gelen Üç Kız Kardeş dizisinin 39. bölümü yayınlandı. Üç Kız Kardeş son bölümünde; Türkan kendine yeni bir hayat kurmaya çalışırken Somer de onun bu hamlesiyle kendisini yarı yolda bırakılmış hisseder. Dizinin izleyicileri için Üç Kız Kardeş 39. son bölüm izle bilgilerini bir araya getirdik. İşte Üç Kız Kardeş son bölüm özeti...

Giriş: 28.02.2023 - 17:32 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Yapımını Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Eda Teksöz oturuyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan "Üç Kız Kardeş" dizisinin senaryosunu ise Betül Yağsağan kaleme alıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisi 39. son bölüm özeti hakkında merak edilenler...

  • ÜÇ KIZ KARDEŞ 39. BÖLÜM İZLE

    Üç Kız Kardeş 39. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Üç Kız Kardeş son bölüm izlemek için Kanal D'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

  • ÜÇ KIZ KARDEŞ 39. BÖLÜM İZLE

    Türkan kendine yeni bir hayat kurmaya çalışırken Somer de onun bu hamlesiyle kendisini yarı yolda bırakılmış hisseder. Ancak Türkan kararlıdır. Herkese ve her şeye rağmen, bundan sonra kendi ayaklarının üzerinde dimdik duracak ve kuracağı küçük dünyasında yaşayacaktır. Türkan’ın Özer hâlâ hastanedeyken bu adımı atması, Somer’i büyük bir hayal kırıklığına uğratır. Somer Türkan’ı kaybederken, diğer yanda kardeşi Mustafa’yı kazanmaya başlar. Fakat Derya’nın da Mustafa’nın yanına sığınması, iki aileyi ciddi bir şekilde karşı karşıya getirir.

  • Nesrin’in Sevilay’a olan tahammülü git gide azalırken, Sevilay da tüm yaşadıklarından sonra tavrını sertleştirir. Türkan yeni bir hayat kurarken sadece Somer’i değil, Nesrin ve Sadık’ı da karşısına alır. Önce Derya, sonra da Türkan’ın evden kaçışı Sadık ve Nesrin’i fazlasıyla sınar. Ancak Rüçhan’ın atacağı bir adımla, Sadık ve Nesrin bir nebze de olsa rahatlayacaktır. Türkan, vicdanına yenilip Somer’e karşı olumlu bir adım atmaya karar verir fakat kendisini bekleyen sürpriz gelişmeden habersizdir.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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