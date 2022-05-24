ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ 13. BÖLÜM ÖZETİ
Türkan’ın boşanma davasında aldığı karar annesiyle arasında büyük gerilimlere neden olur. Somer cephesinde de artık Türkan’a karşı büyük kırılma olur. Mine ise Türkan ve Somer’in henüz boşanamadığını öğrenince Türkan’ın bu süreci uzattığı düşüncesine kapılır ve Türkan’a karşı daha çok bilenir. Ancak onun da hayatında ciddi bir Nihat engeli vardır. Ondan kurtulmak için Rüçhan’ı manipüle etmeye başlar.
Türkan, Somer’le ayrılık aşamasında olduğunu babasına belli etmemek için Nezahat halasında kalmaya başlar. Zira Sadık, ikisinin arasında bir gerilim olduğunu fark etmiştir. Bunun da nedeninin Rüçhan’ın altın meselesi yüzünden yaptıkları olduğunu düşünmektedir. Bu gerilimin Somer ve Türkan’ı etkilemesine izin vermemek için harekete geçer. Somer için bu, Türkan’ı kazanmak için yeni bir umuttur aslında…
Nesrin bir yandan Türkan’ın durumunu Sadık’a belli etmemeye çalışırken bir yandan da bunu daha fazla saklayamayacakları endişesi yaşar. Okulda Derya’nın disiplin suçu alacak kadar ileri gitmesi ise Nesrin’i çok zor duruma sokar.
Mine, boşanmak istemeyen tarafın Somer olduğunu öğrenince deliye döner. Türkan’ı hedef alır bu defa. Sahte dostluğunu kullanarak Türkan’ı büyük bir tuzağın içine çeker. Somer ise Türkan için güzel bir sürpriz hazırlığı içindedir.
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