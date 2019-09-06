06 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, "Kötü günde yere düştüğümüz zaman birbirimizi ayağa kaldırmasını bilmeliyiz. Birbirimize el vermeliyiz. Ancak böyle başarılı oluruz." dedi.
İsmail Kartal, beraberinde bazı futbolcularla ÇAYKUR Cumhuriyet Çay Fabrikası'nı ziyaret ederek yaş çayın kuru çaya dönüştürülmesi evrelerini inceledi. Fabrika müdürü Köksal Kasapoğlu, Kartal ve futbolculara bilgi verdi.
Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamada bulunan İsmail Kartal, ÇAYKUR ve Rizespor'un kentin en önemli markalarından olduğunu belirtti.
Şehir olarak bütünleşmek için çaba sarf ettiklerini anlatan Kartal, bunu da büyük oranda başardıklarını söyledi.
Takımın tam olarak hazır olmadığını aktaran Kartal, "Eksiklerimiz olmasına rağmen oyun felsefemizi, oyun anlayışımızı, hikayelerimizi, stratejilerimizi rakibe göre oyuncularımıza anlatıyoruz. Sürekli bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Taktiksel ve fiziksel anlamda yaptığımız analizler doğrultusunda herkese anlatıyoruz. Oyuncularıma buna sadık kaldıkları için teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Milli araya çok moralli girdiklerine işaret eden Kartal, şöyle devam etti:
"Üç haftada 7 puan beni çok mutlu etti. Bunu ekip olarak başardık. Rizespor olarak hiçbirimiz tek başımıza bir şey yapamayız. Bir tane Rizespor var ve biz de bunu temsil ediyoruz. Ekip olabilirsek, bu yolda başarılı yürüyebiliriz. Hepimizin birbirine ihtiyacı var. Aldığımız yedi puan, benimle birlikte taraftarımızı, medyayı, şehri mutlu etti. İnşallah bundan sonra yolumuza en iyi şekilde devam edip, Rizespor'u iyi yere getiririz. Bir ve beraber olmalıyız. Kötü günde yere düştüğümüz zaman, birbirimizi ayağa kaldırmasını bilmeliyiz. Birbirimize el vermeliyiz. Ancak böyle başarılı oluruz."
Öte yandan, VAR kararlarının ilk haftalarda olumsuz yansımaları olduğunu savunan Kartal, "Oyuncumuz El Kabir'in ikinci hafta ayağı kırıldı. VAR'a bakma gereği duyulmadı. Beşiktaş maçında tartışılan kararlar var. Gerçekten bunlar bizi üzdü ama sahada çok çalışarak mücadele edeceğiz. Her ne olursa olsun, çok çalışarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Sezon sonunda Rizespor'a yakışır başarı elde etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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