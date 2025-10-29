Üç büyüklerden 29 Ekim mesajı!

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a ayak basan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz milletimizle birlikte başlattığı benzeri görülmemiş bağımsızlık mücadelesi, 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilan ettiği Cumhuriyet ile taçlanmıştır.

Canları pahasına savaşarak Kurtuluş Savaşı'mızı kazanan ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle ve hürmetle anıyoruz. Atatürk’ten aldığımız ilhamla onun ilke ve devrimlerinin izinde daima ilerleyecek, ülkemizi gururlandıran başarılara yenilerini eklemek için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz. 102 yıldır ışıldayan ve milletimizin geleceğini aydınlatan Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacaktır. Büyük Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun."

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertli kulüpten paylaşılan mesajda, "102 yıl önce milletçe yazdığımız destan; özgürlüğün, birlikteliğin ve çağdaş bir geleceğe olan inancın simgesidir. Cumhuriyet, ortak değerlerimizin, dayanışmamızın ve geleceğe duyduğumuz umudun adıdır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, kurulduğumuz günden bu yana Cumhuriyet'imizin temel ilkelerini yaşatmayı; her nesle, Atatürk’ün izinde bir geleceği miras bırakmayı görev bildik. Sporun birleştirici gücüyle, bu toprakların çocuklarına umut olmayı ve aydınlık yarınlara katkı sunmayı sürdürüyoruz. Cumhuriyet'imizin 102. yılında bir kez daha gururla haykırıyoruz. Biz bu ülkenin, bu değerlerin, bu büyük mirasın neferleriyiz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı kutluyor; Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve vatanımız uğruna canlarını veren tüm şehitlerimizi sonsuz saygı ile anıyoruz." denildi.

GALATASARAY Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden ise "Cumhuriyet'imizin 102. yıl dönümünde başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti'nin ebediyen var olması için canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun." mesajı yayımlandı. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de mesajında şu ifadeleri kullandı: "Cumhuriyet'imizin ilanının 102. yıl dönümünde bu anlamlı günü coşkuyla kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Ulu Önder Atatürk'ün liderliğinde, milletimizin azmi ve mücadelesi ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızla perçinlenerek yarınlara kuvvetli şekilde taşınacaktır. Galatasaray Spor Kulübü olarak; tarihi, misyonu ve temsil ettiği değerleriyle, ay-yıldızlı bayrağımızı, spordaki başarılarımızla dalgalandırmak en büyük hedefimiz olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyet Bayramı'mızı en içten dileklerimle kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan için canını veren tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum."