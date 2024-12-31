Üç aylar ne zaman? Recep, Şaban, Ramazan ne zaman başlıyor ve bitiyor, hangi güne denk geliyor?
Üç aylar olarak bilinen Receb, Şaban ve Ramazan ayları İslam dünyası için oldukça önemli. Allah'ın rahmet ve bereketinin en çok olduğu bu özel günleri en güzel şekilde değerlendirmek isteyenler üç aylar (Recep, Şaban, Ramazan) ne zaman başlayacak sorusunun cevabını araştırıyor. Peki Üç aylar ne zaman? Recep, Şaban, Ramazan ne zaman başlıyor ve bitiyor, hangi güne denk geliyor?
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Mübarek üç ayların İslam alemi için büyük bir önemi bulunuyor. Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç aylar, Müslümanlar tarafından heyecanla bekleniyor. İşte üç aylar başlangıç tarihi
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ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2025 yılı Dini Günler takvimine göre Üç Aylar başlangıcı 1 Ocak 2025.
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ÜÇ AYLAR ÖNEMİ
Halk arasında üç aylar diye bilinen Receb, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), Receb ayı girdiğinde “Allah’ım! Receb ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir.
DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
1 Ocak 2025 Çarşamba Üç Ayların Başlangıcı (Receb ayı)
2 Ocak 2025 Perşembe Regaib Kandili
26 Ocak 2025 Pazar Miraç Kandili
31 Ocak 2025 Cuma Şaban Ayı
13 Şubat 2025 Perşembe Berat Kandili
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1 Mart 2025 Cumartesi Ramazan Başlangıcı
26 Mart 2025 Çarşamba Kadir Gecesi
29 Mart 2025 Cumartesi Arefe
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramı 1. Gün
31 Mart 2025 Pazartesi Ramazan Bayramı 2. Gün
1 Nisan 2025 Salı Ramazan Bayramı 3. Gün
5 Haziran 2025 Perşembe Arefe
6 Haziran 2025 Cuma Kurban Bayramı 1. Gün
7 Haziran 2025 Cumartesi Kurban Bayramı 2. Gün
8 Haziran 2025 Pazar Kurban Bayramı 3. Gün
9 Haziran 2025 Pazartesi Kurban Bayramı 4. Gün
26 Haziran 2025 Perşembe Hicri Yılbaşı
5 Temmuz 2025 Cumartesi Aşure Günü
3 Eylül 2025 Çarşamba Mevlid Kandili
21 Aralık 2025 Pazar Üç Ayların Başlangıcı
25 Aralık Perşembe Regaib Kandili