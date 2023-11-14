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        Haberler Gündem ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2024 dini günler takvimi: 3 aylar hangi tarihlerde?

        Üç aylar ne zaman başlıyor? 2024 dini günler takvimi: Üç aylar hangi tarihlerde?

        İslam aleminde oldukça büyük bir önem taşıyan üç aylar ile ilgili aramalar artmaya başladı. Yeni yılı kısa bir süre kala vatandaşlar; üç aylar ne zaman başlayacak ve hangi tarihlerde idrak edilecek sorularının cevaplarını arıyor. İşte, hem bu soruların yanıtları hem de Diyanet tarafından paylaşılan 2024 dini günler takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2023 - 23:18 Güncelleme: 14.11.2023 - 23:18
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        • 1

          Üç aylar bir kez daha günün hakkında en çok arama yapılan konularından biri durumunda bulunuyor. Hicri takvime göre belirlenen Recep, Şaban ve Ramazan aylarının tarihleri gündemde. Söz konusu duruma ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı resmi bir açıklama yayınladı. İşte, detaylar...

        • 2

          2024 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Üç aylar, 2024 yılında Receb ayının ilk günü olan 12 Ocak günü başlayacak.

          Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 gerçekleşecek.

          Miraç Kandili 6 Şubat günü, Berat Kandili ise 24 Şubat günü idrak edilecek.

        • 3

          2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

          11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili

          12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı

          6 Şubat Salı: Mirac Kandili

          24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

        • 4

          11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

          5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

          9 Nisan Salı: Arefe

          10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

          11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

          12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

        • 5

          15 Haziran Cumartesi: Arefe

          16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)

          17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)

          18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)

          19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)

          7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı

          16 Temmuz Salı: Aşure Günü

          14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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