Üç aylar ne zaman başlıyor? Üç ayların fazileti ve önemi nedir? Merak edip araştırılan soruların cevabı İslam Dünyası tarafından araştırılıyor. Peki, bu yıl yani 2022'de Üç aylar ne zaman başlayacak? İşte merak edilen soruların cevabı...