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Üç aylar ne zaman başlıyor? 2022 Üç Aylar Recep ayı başlangıç tarihi, anlamı ve önemi!

Üç aylar 2022'de ne zaman başlıyor? Üç aylar (Recep Şaban Ramazan) tarihi ve önemi

Üç aylar İslam dünyasında Kur'an-ı Kerim'de yer alan "Haram Aylar" gibi kutsal kabul edilen aylar bütününe verilen isimdir. Peki, Üç aylar 2022'de ne zaman başlıyor? Üç ayların önemi ve fazileti nedir? İşte Diyanet Takvimi'nde 2022 Recep ayı yani Üç aylar başlangıç tarihi...

02.02.2022 - 10:39 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Üç aylar ne zaman başlıyor? Üç ayların fazileti ve önemi nedir? Merak edip araştırılan soruların cevabı İslam Dünyası tarafından araştırılıyor. Peki, bu yıl yani 2022'de Üç aylar ne zaman başlayacak? İşte merak edilen soruların cevabı...

  • 2022 ÜÇ AYLAR BAŞLANGIÇ TARİHİ

    Üç aylar Hicri Takvim'de Recep Şaban ve Ramazan aylarının üçüne verilen addır. Yani Recep Ayı başlangıç tarihi aynı zamanda Üç ayların başlangıç tarihidir. Bu sene Recep Ayı 2 Şubat Çarşamba yani bugün başladı. Yani 2022 Üç aylar başlangıcı 2 Şubat Çarşamba günüdür.

     

  • ÜÇ AYLARIN FAZİLETİ NEDİR?

    Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). 

  • ÜÇ AYLARDA ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ

    Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

     

  • Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

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