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Üç aylar duası nedir? Üç Aylar duası Arapça ve Türkçe okunuşu nasıl, anlamı ne? Üç aylarda okunacak dualar

Üç aylar duası nedir? Üç Aylar duası Arapça ve Türkçe okunuşu nasıl, anlamı ne?

Müslüman dünyası için bin aydan daha hayırlı kabul edilen Ramazan ayına sayılı günler kaldı, Müslümanlar için üç aylar heyecanı başladı. İslam toplumlarında Recep ayıyla birlikte üç aylar başlar ve ibadetle geçen üç ayların sonunda Ramazan Bayramı kutlanır. Üç aylar boyunca ibadet eden Müslümanlar üç ayları da dualarla karşılar. Üç aylar duası olarak bilinen duanın okunuşu ve üç aylarda genel olarak okunacak dualar Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Üç aylar duası nedir? Üç Aylar duası Arapça ve Türkçe okunuşu nasıl, anlamı ne? Üç aylarda okunacak dualar

01.02.2022 - 16:12 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Üç ayların başlamasına sayılı sattler kala Müslüman aleminde en çok merak edilen konuların başında üç aylar duası yer aldı. Recep, Şaban ve Ramazan ayından oluşan üç aylar boyunca Müslüman dünyası için günahlara tövbe etmenin, dua etmenin ve ibadetin önemi ve sevabı büyüktür. Üç ayların Müslüman dünyası için önemli kabul edilmesinin bir diğer nedeni de İslam dini kültüründe önemi oldukça fazla olan kandillerin de üç aylarda yer alması. Üç aylar duası anlamı ve okunuşu hakkında merak edilenler

  • ÜÇ AYLAR DUASI NEDİR?

    Üç aylar duası İslam dininin peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V.) tarafından okunduğu söylenen, üç aylara ulaşmayı dileyen bir duadır. İslam Ansiklopedisi'ne göre Hz. Muhammed'in üç aylar söz konusu olduğunda “Receb Allah’ın ayıdır, şâban benim ayımdır, ramazan ise ümmetimin ayıdır” dediği rivayet edilir. 

  • ÜÇ AYLAR DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

  • ÜÇ AYLAR DUASI OKUNUŞU

    Allâhümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa’bân, ve bellignâ Ramazân.

  • ÜÇ AYLAR DUASI TÜRKÇE MEALİ

    Üç Aylar girdiği zaman Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle dua ederdi; “ Ey Allah’ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur.”

    Hz. Peygamber (S.A.V.); başka bir hadis-i şeriflerinde ise;” Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır.” Buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.