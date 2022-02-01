Üç ayların başlamasına sayılı sattler kala Müslüman aleminde en çok merak edilen konuların başında üç aylar duası yer aldı. Recep, Şaban ve Ramazan ayından oluşan üç aylar boyunca Müslüman dünyası için günahlara tövbe etmenin, dua etmenin ve ibadetin önemi ve sevabı büyüktür. Üç ayların Müslüman dünyası için önemli kabul edilmesinin bir diğer nedeni de İslam dini kültüründe önemi oldukça fazla olan kandillerin de üç aylarda yer alması. Üç aylar duası anlamı ve okunuşu hakkında merak edilenler