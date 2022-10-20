Üç aylar ne zaman başlayacak? Hicri 1444. yılın başlamasıyla birlikte yeni Hicri Yılın ilk Receb ayı başlangıç tarihi yani aynı zamanda Üç Aylar başlangıç tarihi merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Faziletçe üstünlükleri sıralanan üç mübarek ayın toplandığı üç aylar ilki olan ve haram ayların sonuncusu Receb ayının başlmasıyla başlayacak. Peki, üç aylar ne zaman başlayacak? 144. Hicri yılın Receb ayı ne zaman başlıyor? İşte merak edilen tarihler...