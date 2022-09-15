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Nursen Çetin Köreken önce yaratıcı drama eğitimleriyle çocukları oyunculuğa hazırladı, sonra da filminde oynattı. Nursen Çetin Köreken’in yazıp yönettiği 'Üç Arkadaş' filminin çekimleri Bursa’nın Yenişehir ilçesinde tamamlandı.

Yapımcılığını Drama Yapım’ın üstlendiği film, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, TRT desteği ve Bursa/Yenişehir Belediyesi iş birliği ile Golfo Mistico Production ortak yapımı olarak çekildi.

Filmde rol alan tüm oyuncular Bursa’nın Yenişehir ilçesinde yaşayan amatör oyunculardan oluşuyor. Filmin başrollerinde Buse Demirağ (14), Halime Gülda Aydın (12) ve Görkem Sağ (13) yer aldı.

Filmin Yönetmeni Nursen Çetin Köreken, Bursa / Yenişehir’de yaşayan 100’ü aşkın çocuğa 10 ay boyunca Kamera Önü Oyunculuk, Sinema ve Yaratıcı Drama eğitimleri verdi. Başroller ve diğer roller bu çocuklar arasından seçildi. Filmde eğitimlere eksiksiz katılan 40 çocuk oyuncu rol aldı.

Çocuk eğitimleriyle birlikte Nursen Çetin Köreken, Bursa/Yenişehir’de yaşayan 50’yi aşkın yetişkine de 7 ay boyunca Kamera Önü Oyunculuk, Sinema ve Yaratıcı Drama eğitimleri verdi. Eğitimleri tamamlayan 25 yetişkin amatör oyuncu filmde rol aldı. Filmde çocuğu veya torunuyla birlikte rol alanlar da oldu.

Nursen Çetin Köreken’in geliştirdiği ve üzerinde akademik çalışmalar yaptığı “Çocuklar İçin Sinema Oyunculuğu Metodu” kapsamında çocuk oyuncular, kendilerine senaryo verilmeden filmdeki karakterlerini hayata geçirdiler. Nursen Çetin Köreken’in geliştirdiği bu metodu, çocuk oyuncuların aldıkları eğitimi, çocukların filme hazırlık aşamalarından filmin seyirci ile buluşana kadar tüm süreci anlatan “Sahne Çocukların” belgeselinin çekimleri film çekimleri sırasında da devam etti.