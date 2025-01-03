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        Haberler Gündem 3. Sayfa Üç aracın çarptığı kadın öldü! | Son dakika haberleri

        Üç aracın çarptığı kadın öldü!

        Mardin'de 80 yaşındaki Sevim Çağlar'a peş peşe 3 otomobil çarptı. Yaşlı kadın hayatını kaybetti, o anlar ise kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 18:50 Güncelleme: 03.01.2025 - 18:50
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        Üç aracın çarptığı kadın öldü!
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        Mardin'de yolun karşısına geçmeye çalışan Sevim Çağlar'a (80) peş peşe 3 otomobil çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kadın kurtarılamadı.

        Kaza, dün sabah saatlerinde Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi Vali Ozan Caddesi'nde Artuklu Belediyesi kavşağında meydana geldi. Diş hastanesine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Sevim Çağlar'a, otomobil çarptı. Çağlar yola savrulurken, arkadan gelen 2 otomobil de kadına çarptı.

        O anlar güvenlik kamerasına yansırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlar, bugün hayatını kaybetti. Çağlar'ın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü. Sürücüler ifadeleri için emniyete götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Çağlar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Artuklu ilçesi kırsal Ortaköy Mahallesi'ne defnedilecek.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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