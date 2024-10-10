'Üç Adalar'ın su altı zenginlikleri görüntülendi

Ekip, Akdeniz'in mavi sularına dalarak arkeolojik kalıntıların yer aldığı Üç Adalar'ın su altındaki biyolojik ve ekolojik zenginliğini kaydetti. Dalışta ahtapot, deniz kadehi, hani, isparoz, karagöz, orfoz, sokar, üçgen, yılan ve vatoz balıkları ile karavida (yengeç) ve tüplü kurtlar gibi deniz canlıları yakın plandan görüntülendi.