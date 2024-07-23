Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım U19 Millî Takımı'nın aday kadrosu belli oldu - Futbol Haberleri

        U19 Millî Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

        U19 Milli Takımı'nın 2006 doğumlu oyunculardan oluşan aday kadrosu açıklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 21:50 Güncelleme: 23.07.2024 - 21:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        U19 Milliler'in aday kadrosu açıklandı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        2006 doğumlu oyunculardan oluşan yeni dönem U19 Milli Takımı'nın 28 Temmuz-03 Ağustos tarihleri arasında Erzurum'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu açıklandı.

        Aday kadroya davet edilen oyuncular, 28 Temmuz Pazar günü saat 18.00'de Erzurum Sway Hotel'de toplanacak.

        U19 Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosu şu şekilde:

        Kaleciler: Onuralp Çevikkan (Trabzonspor), Emir Yaşar (Beşiktaş)

        Defans: Gani Burgaz (Teksüt Bandırmaspor), Ali Emirhan Akçay (Giresunspor), Hakan Eren Atabey (Fatih Karagümrük), Muharrem Cizgili (Altınordu), Kerem Fidan (Samsunspor), Emir Kayacık (Bursaspor), Alp Ada Abay (Manisa FK), Enes Ayberk Gündüz (Hertha BSC Berlin)

        Orta Saha: Emirhan Yiğit (Kasımpaşa), Burhan Tuzun (Adanasapor), Doruk Tuğrul (Beşiktaş), Selman Enes Canlı (Ankaraspor), Mehmet Talha Şeker (Sivasspor), Muhammet Canazlar (TSV Hartberg), Berat Yılmaz (Galatasaray), Yiğit Kemal Turan (Trabzonspor), Taha Osman Özmert (Antalyaspor), Ömer Faruk Karahan (Trabzonspor)

        Forvet: Kerem Dede (Bursaspor), Muhammet Zeki Dursun (Fenerbahçe), Eren Arda Şan (İstanbulspor), Kerem Kayaarası (Fenerbahçe)

        Teknik Direktör: Sabri Sarıoğlu

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        Yakın tarihin en sıcak günü: 21 Temmuz
        Yakın tarihin en sıcak günü: 21 Temmuz
        Vicdan yoksunu konuştu
        Vicdan yoksunu konuştu
        Han Hunus'ta 1 günde 150 bin kişi yerinden edildi
        Han Hunus'ta 1 günde 150 bin kişi yerinden edildi
        Kalamış krizi
        Kalamış krizi
        ABD Gizli Servis Direktörü istifa etti
        ABD Gizli Servis Direktörü istifa etti
        AK Partili Çelik'ten açıklamalar
        AK Partili Çelik'ten açıklamalar
        "Benim suçum yok"
        "Benim suçum yok"
        Sağ bekte iki aday
        Sağ bekte iki aday
        Bozburun'da önemli keşif: Kaletepe Yazıtı
        Bozburun'da önemli keşif: Kaletepe Yazıtı
        "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı!
        "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı!
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Fenerbahçe'de mutlu son! En-Nesyri imzaya geliyor
        Fenerbahçe'de mutlu son! En-Nesyri imzaya geliyor
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Beşiktaş'ın yeni yengesi İstanbul'da
        Beşiktaş'ın yeni yengesi İstanbul'da
        Eşi kutlamada kendi iş başında
        Eşi kutlamada kendi iş başında
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        Habertürk Anasayfa