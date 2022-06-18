Üniversite sınavı olarak da adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2022 Cumartesi günü yapılıyor. Adaylar, TYT soruları karşısında ter dökerken velileri de dışarıda dualar ediyor. Sınavın ardından TYT soruları nasıldı sorusu en çok araştırılanlar arasında öne çıkacak. TYT soru yorumları ile öğrenciler, sınava katılım gösteren diğer öğrencilerin düşüncelerini öğrenecek. Peki, bu yılın TYT soruları nasıldı? 2022 TYT soruları zor muydu kolay mıydı? İşte, TYT yorumları...