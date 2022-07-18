YKS sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sona erdi. Üniversite adayları YKS sonuçların açıklanmasının ardından aldığı puana göre hangi üniversitelere girebileceğini araştırmaya başladı. Temel Yeterlilik Testi sınavı TYT puanına göre tercih yapıp 2 yıllık ön lisans eğitimi almak isteyenler gözünü 2 yıllık bölümlerin puanlarına çevirdi. Peki YKS 2 yıllık üniversite taban puanları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM ile YKS kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı? İşte detaylar...