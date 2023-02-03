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TYP kura sonuçları 2023 isim listesi: İŞKUR TYP personel alımı kura sonuçları ve isim listesi açıklandı mı?

TYP kura sonuçları 2023: İŞKUR TYP personel alımı kura sonuçları ve isim listesi

TYP işçi alımı kura sonuçlarına ilişkin sorgulamalar hız kazandı. 2 Şubat 2023 tarihinde Manisa, Muş, Bitlis, Van ve daha birçok ilden açıklamalar yapıldı. 2022-2023 eğitim - öğretim yılı 2. dönem TYP temizlik personel alımı bazı illerde tamamlanırken sonuçlar ve isim listeleri merak ediliyor. İşte İŞKUR TYP personel alımı sonuç sorgulama ekranı...

Giriş: 03.02.2023 - 11:48 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Temizlik personeli kadrosunda Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev alacak personeller için için duyuru, bakanlığın il müdürlükleri tarafından yapıldı. İŞKUR ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri kapsamında düzenlenen kuralarda sonuç sorgulama ekranı araştırmaları yoğunlaştı. İşte, İŞKUR TYP işçi alımı kuraları hakkında merak edilenler...

  • İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI SORGULAMASI

    İŞKUR TYP kura sonuçları sorgulama ekranına E-Devlet üzerinden erişim sağlanabilecek. TYP numarası ile sorgulama yapılabilecek. Adaylar, detaylı bilgileri İŞKUR İl Müdürlükleri ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla edinebilecek.

    TYP KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    - Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

    - 18 yaşını tamamlamış olmak,

  • İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

    18 yaşını tamamlamış olmak,

    - 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,

    - Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

     

    - Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)

  • TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

    Toplum Yararına Programlar; afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında İŞKUR ile kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde düzenlenen programlardır.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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