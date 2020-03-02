02 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig´in 25´inci haftasında cuma günü sahasında MKE Ankaragücü´nü konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Siyah-beyazlıların ABD'li futbolcusu Tyler Boyd, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının hain saldırısı sonucu şehit olan askerlerimizin ailelerine dualarını yolladığını belirten Tyler Boyd, "Çok zor bir durum. 1 senedir buradayım. Geldiğim ilk andan itibaren burada insanlar bana çok sıcak davrandı, olumlu yaklaştılar. Burayı seviyorum. Burada bulunmaktan oldukça memnunum. Olanlardan dolayı oldukça üzgünüm. Şehit olan askerlerin ailelerine, bu durumdan etkilenen bütün insanların ailelerine destek mesajlarımı, dualarımı gönderiyorum" diye konuştu.
"SON BİRKAÇ MAÇTA ÜSTÜN OLAN TARAF BİZDİK"
Süper Lig´de oynanan son maçlarda kazanmaya yakın tarafın kendileri olduğunu ifade eden Boyd, "Şu anda olumlu bir ruh haline sahibiz. Bir sonraki maça bunu kesinlikle taşıyacağız. Oynadığımız birkaç maçı analiz ettiğimizde bu maçları kazanmayı hak ettik. Üstün performanslar gösterdik. Bu maçların tamamında üstün olan, kazanmaya yakın olan taraf bizdik. Ankaragücü maçında da aynı oyunu göstermeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.
"TEK İSTEĞİM OYNAMAK"
Süre buldukça neler yapabileceğini ortaya koyduğunu belirten Tyler Boyd, "Benim tek istediğim oynamak. Fırsat bulduğum zaman yüzde 100´ümü vermeye çalışıyorum. Bu formayı giymek, taşımak çok özel, gerçekten gurur verici. Pozisyon ne olursa olsun, elimden geleni yapmaya çalışacağım. Her gün sıkı şekilde çalışıyorum. Fırsat bulduğumda da kalitemi göstermeye çalışıyorum. Süre almaya başladım. Yapabileceğim şeyleri, ortaya koyabileceğim kaliteyi göstermeye başladım. Alanyaspor maçında da oyun anlamında bir özgürlük sahibiydim. Hoca bana o özgürlüğü tanıdı. Özgürlüğe sahip olmak da önemli bir şey. Ben şu ana odaklanıyorum. Geçmişi kontrol edip, değiştirememem ama şimdiye odaklanarak birçok şeyi yapabilirim. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.
"PERFORMANSIMIZI DEVAM ETTİRİRSEK SONUÇLAR DA MUTLAKA GELECEKTİR"
Son maçlardaki performanslarını devam ettirmeleri halinde iyi sonuçların geleceğini ifade eden Boyd, şöyle konuştu: "Bizim şu anda yapmamız gereken maç maç ilerlemek. Bir sonraki maça odaklanmak. Son birkaç maç harika bir performans ortaya koyduk. Bu performansımızı devam ettirirsek sonuçlar da mutlaka gelecektir. Sonuçlar da bizim için önemli. Böyle devam edersek sonuçlar da gelecektir."
"GİTMEK GİBİ BİR NİYETİM YOKTU"
Transfer döneminde takımdan ayrılacağı yönünde çıkan haber sorulan Tyler Boyd, "Ben geçen sene buraya geldiğimde hayalim oynamaktı. Beşiktaş´a katkı sağlama hayalim hala devam ediyor. Kesinlikle gitmek gibi bir niyetim yoktu. Bunu da belirtmiştim. Burada kalmak ve kendimi göstermek istiyordum. Bunu da yapabileceğime inanıyorum" dedi.
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