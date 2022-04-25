Twitter ve Musk masaya oturdu

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Bir süre önce Twitter'ı satın almak için hisse başında 54.20 dolar karşılığında toplam 40 milyar doların üzerinde teklif yapan Elon Musk, muradına ermek üzere. New York Times'ın iki kaynağa dayandırdığı habere göre Twitter Yönetim Kurulu teklifi değerlendirmek için masada müzakerele başladı.

İsmini vermek istemeyen bir kaynak, iki tarafın anlaşmanın mali süreçleri ve potansiyel uzlaşı sonrası anlaşmanın gerçekleşmemesi durumunda yapılacak ödemeler de dahil olmak üzere detaylarını konuştuğunu iddia etti.

Başlangıçta satın almaya karşı mesafeli olan Twitter yönetiminin, Musk'ın finansman için harekete geçmesiyle yumuşadığı ve piyasadan hisseleri toplayarak şirket yönetimini ele alma ihtimali karşısında görüşmelere sıcak baktığı iddia ediliyor.

Musk'ın, yatırım bankası Morgan Stanley ve birkaç kreditörle birlikt 13 milyar dolarlık borç finansmanı, ek olarak Tesla'daki hisseleri karşılığında 12.5 milyar dolar krediyle birlikte 21 milyar dolarlık özsermaye finansmanıyla satın almayı gerçekleştirdiği planladığı ifade edildi.

Analistler ise Twitter'ın hisse başına en az 60 dolar değerinde bir teklifi kabul etmeyeceğini ifade ediyor. Geçen yıl şirketin gelirini ikiye katlayacağına ilişkin hedeflerin ardından Twitter hissesi 70 doların üzerine çıkarak rekor kırmış ancak hedefe ulaşma ihtimalinin azalmasıyla hisselerin değeri 48 dolara kadar inmişti.