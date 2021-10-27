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Sosyal medya şirketi Twitter üçüncü çeyrek mali sonuçlarını açıkladı.

Buna göre firmanın gelirleri yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 27 artarak 1.28 milyar dolara yükseldi. Bu yükselişe rağmen Twitter zarar etmekten kurtulamadı. Şirketin üçüncü çeyrekte faaliyet zararı 743 milyon dolar olurken, net zararı 537 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Twitter CEO'su Jack Dorsey konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Üçüncü çeyrek sonuçları ile gurur duyuyorum. Kişiselleştirmeyi iyileştiriyoruz, görüşme yapmayı kolaylaştırıyoruz ve insanların Twitter üzerinden ödeme almalarına yardım için yeni yollar buluyoruz" ifadelerini kullandı.

Twitter, dördüncü çeyrekte gelirlerini 1.5-1.6 milyar dolar arasında olacağını da tahmin etti.