26 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye’de en popüler sosyal ağlardan biri olan Twitter‘ı kullanan milyonlarca kullanıcı, daha fazla takipçiye sahip olmak istiyor. Kimi kullanıcılar takipçi hilesi gibi araçlarla zaman kaybederken, kimi kullanıcılar da bu ve benzeri içeriklerde gördükleri önerilere bakarak daha doğal takipçiler kazanmaya çalışıyor. İşte Twittter takipçi arttırma önerileri haberimizde.
TWITTER TAKİPÇİ ARTTIRMA REHBERİ
Dikkat Çeken Profil
Twitter takipçi arttırma için öncelikle güzel bir profil sayfanız olmalı. Burada profil fotoğrafından kapak fotoğrafına kadar hemen her şeyin birbiri ile uyumlu olması gerekiyor.
Alakalı Paylaşımlar
Twitter takipçi arttırma için dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli şey ise doğru zamanda gönderilen tweetler. Twitter‘da takipçi kazanmak için, göndereceğiniz tweetler birbiri ile alakalı olmalı ve tweetlerinizi çok okunacağı zamanlarda göndermelisiniz.
Hangi zamanda gönderdiğiniz tweetin daha çok görüntülendiğini görmek için, bir süre istediğiniz zamanlarda tweet göndermeli, sonra aşağıdaki bağlantıdan ulaşabileceğiniz Twitter Analytics sayfasında, hangi saatte gönderdiğiniz tweetin daha çok okunduğuna bakmalısınız. Analytics sonuçlarına göre tweetlerin en çok görüntülendiği saatlerde daha yoğun paylaşım yapabilirsiniz. Ayırca komik paylaşımlar etkileşiminizi arttıracaktır.
Popüler hastagler
Twitter‘da hashtagler takipçi kazanabileceğiniz şekilde trend topic listesinde sıralanır. Eğer en popüler hashtagler olan trend topic listesinde, paylaşabileceğiniz şekilde alakalı bir hashtag varsa, bu hashtagi değerlendirin ve o hashtagi kullanarak güzel bir tweet gönderin.
Hashtag kullanımı nasıl olmalı?
Twitter‘daki 140 karakter sınırı ile hashtag kullanımı büyük oranda sınırlanıyor. Biz de alakalı şekilde 2 ya da 3 hashtag kullanımını öneriyoruz.
Takipçi kazanmak için aktif olun ister inanın, ister inanmayın, siz aktif şekilde diğer kullanıcıları takip ediyor ya da takip etmeyi bırakıyorsanız, başkaları da aynı şekilde sizleri takip edebilir. Bu nedenle sürekli aynı kişileri takip etmeyin, yeni hesaplara bakarak seveceğiniz paylaşımlar yapan yeni hesapları da takip edin.
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