Musk aynı zamanda SpaceX'in kurucusu, CEO'su ve mühendislik ile tasarım ofisleri şefi; erken yatırımcı, Tesla, Inc.'in CEO'su ve ürün mimarı; The Boring Company'nin kurucusu; Neuralink'in kurucu ortağı; OpenAI'nin kurucu ortağı ve ilk eş-başkanıdır.

2018 Kraliyet Topluluğu Üyesi (FRS) seçildi. Forbes'un Aralık 2016'da yayımladığı "Dünya'nın En Güçlü İnsanları" listesinde 25. sırada, 2019'da, yine Forbes'un yayımladığı "Dünya'nın En Yenilikçi İnsanları" listesinde ise ilk sırada yer aldı.

Renkli kişiliği, film yapımcısı Jon Favreau'nin de dikkatini çekti ve 2010'da yayımlanan Iron Man 2 filminde kısa bir süre rol alma fırsatı doğdu. Buna ek olarak Jon favreau'nun Elon Musk ile Robert Downey Jr.'ı bir araya getirip zaman geçirdiklerini de bir röportajında koordine etmiştir. Ocak 2021'in ilk haftası Musk, Jeff Bezos'u geçerek yaşayan en zengin kişi oldu.

Musk, Kanadalı bir anne ve Güney Afrikalı bir beyaz babanın çocuğu olarak, Pretoria, Güney Afrika'da dünyaya geldi ve orada büyüdü. Queen's Üniversitesi'ne gitmek için Kanada'ya taşınmadan önce, kısa süreliğine Pretoria Üniversitesi [en]'ne katıldı.

İki yıl sonra Pennsylvania Üniversitesi'ne geçti ve burada Wharton School'dan ekonomi alanında lisans, fizik alanında ise B.A. ve B.Sc. derecelerini aldı. Doktora derecesine başlamak için 1995 yılında California'ya taşındı ve Stanford Üniversitesi'nde, uygulamalı fizik ve malzeme bilimleri alanında yüksek lisans yaptı ancak akademik kariyer üzerinden devam etmek yerine iş kariyeri üzerinden devam etmeye karar verdi.