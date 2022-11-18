Dünyaca ünlü mikro blog sitesi Twitter, bu kez de kapanıyor iddialarıyla gündeme geldi. Ülkemizin dört bir yanında da milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya uygulaması ile ilgili olarak; Twitter kapanıyor mu ve Elon Musk açıklama yaptı mı sorularına dair son durumu derledik...