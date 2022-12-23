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Twitter'da paylaşımların görüntülenme sayıları herkese açık hale getirildi

Twitter’ın CEO’su Elon Musk, sosyal medya platformundaki paylaşımlara ait görüntülenme sayılarının tüm kullanıcılar için açık hale getirildiğini duyurdu.

Giriş: 23.12.2022 - 08:13 | Güncelleme: ABONE OL
Twitter'da paylaşımların görüntülenme sayıları herkese açık hale getirildi
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HABERTURK.COM

Twitter’ın CEO’su Elon Musk, sosyal medya platformundaki paylaşımlara ait görüntülenme sayılarının tüm kullanıcılar için açık hale getirildiğini duyurdu.

Böylelikle bir tweet'in kaç kez görüntülendiği tüm kullanıcılar tarafından görülebilecek.

Elon Musk, duyuruyu yaptığı paylaşımında, kullanıcıların yüzde 90’ından fazlasının tweet’leri yalnızca okuduğunu; beğenip, yorum yapmadığını belirterek, yeni özelliğin Twitter’ın ne kadar canlı bir platform olduğunu göstereceğini söyledi.

Kullanıcılar, daha öncesinde yalnızca kendi paylaşımlarıyla ilgili daha ayrıntılı analitik verilere erişebiliyordu ancak bu kişiseldi, başkaları tarafından görüntülenemiyordu. Bu özellik platformda hala aktif.

Sadece paylaşılan videolarda görüntülenme sayısı herkese açık bir biçimde gösteriliyordu.

Tweet’lerin herkese açık görüntülenme sayıları, paylaşımların altındaki beğeni, retweet ve alıntı sayısının yanında gösteriliyor.

Özellik iOS ve Android telefonlarla birlikte, web sürümü için de aktif hale getirildi.

Musk, bu hafta içerisinde şirketteki CEO'luk görevini de, yerine geçecek birini bulur bulmaz bırakacağını açıklamıştı.

Musk, 18 Aralık’ta Twitter’da açtığı bir ankette takipçilerine, “Görevimi bırakmalı mıyım?” diye sormuş ve çıkan sonuca uyacağını söylemişti.

Oylamaya katılan 17,5 milyondan fazla kullanıcının yüzde 57'si Musk'ın istifasını istemişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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