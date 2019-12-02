Sosyal medya devi Twitter, kısa bir süre önce başlattığı 'Konu başlıkları' özelliğiyle kullanıcıları için yeni bir kolaylığa imza attı.

Bu yenilikle bir hesabı takip etmeye benzer şekilde herhangi bir konu hakkındaki sohbetler de takip edilebiliyor. Konu başlık önerileri Twitter’ın ana sayfasında yer alıyor ve kullanıcıların Twitter’da takip ettikleri ve aramaya meyilli oldukları konulara bağlı olarak arama çubuğunda ortaya çıkıyor.

Önceden, belirli hesaplar izleyerek, arayarak ya da en son için “Araştır” sekmesine bakarak neler olup bittiğini takip etmenin en iyi yolunu bulma işi kullanıcılara düşüyordu.

Twitter’a gelen bu yenilikle kullanıcılar, tek bir dokunuşla neye önem verdiğiyle ilgili en alakalı ve ilginç Tweet'leri görme seçeneğine sahip.