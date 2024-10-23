Edinilen son dakika bilgisine göre Twitter'da erişim sorunu yaşanıyor. Konuya ilişkin yetkililerden gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Kullanıcılar X'te yaşanan erişim sorunun ne zaman düzeleceğini araştırmayı sürdürüyor. Peki, "Twitter X çöktü mü? 24 Ekim 2024 X neden açılmıyor, Twitter kapatıldı mı, ne zaman düzelir?" İşte Twitter çöktü mü sorusunun yanıtı...