Twitter çöktü mü, neden yavaşladı, erişim engeli mi geldi? 24 Ekim X kapatıldı mı?
En popüler sosyal medya platformları arasında yer alan Twitter yeni adıyla X platformuna erişim sorunu yaşanıyor. X'in açılmadığını twitlerin görüntülemediğini dile getiren sosyal medya kullanıcıları konuya ilişkin yetkililerden gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Yaşanan bu son dakika gelişmesi, "Twitter çöktü mü, X neden açılmıyor, X'e erişim engeli mi geldi, kapatıldı mı, Twitter ne zaman düzelecek?" sorularını gündeme getirdi. İşte X'te yaşanan erişim sorununa ilişkin tüm detaylar...
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Edinilen son dakika bilgisine göre Twitter'da erişim sorunu yaşanıyor. Konuya ilişkin yetkililerden gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Kullanıcılar X'te yaşanan erişim sorunun ne zaman düzeleceğini araştırmayı sürdürüyor. Peki, "Twitter X çöktü mü? 24 Ekim 2024 X neden açılmıyor, Twitter kapatıldı mı, ne zaman düzelir?" İşte Twitter çöktü mü sorusunun yanıtı...
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TWİTTER X ÇÖKTÜ MÜ 24 EKİM?
Sosyal medya kullanıcıları X'e erişim problemi yaşıyor. Atılan twitleri görüntülemediğini dile getiren kullanıcılar yetkililerden gelecek açıklamaları yakından takip ediyor.
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X NE ZAMAN DÜZELECEK?
X yetkililerinden henüz bir açıklama gelmezken, yaşanan erişim sorununun kısa süre içerisinde düzelmesi bekleniyor.
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.