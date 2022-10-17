Twitch yayıncısı Amouranth kimdir, neden gündem oldu?

Twitch dünyası son dönemin en çok ilgi gören yayıncılarından biri olan Amouranth'ın kocasıyla yaşadığı olayı konuşuyor. Birkaç yıl önce evlendiği kocasının kendisini müstehcen yayın yapmaya zorladığını açıklayan fenomen isim, ülkemizde de gündem oldu. İşte, Amouranth olayı ile ilgili bilgiler...