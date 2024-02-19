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        Haberler Spor Voleybol TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ duyurdu: İki dev final Türkiye'de! - Voleybol Haberleri

        TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ duyurdu: İki dev final Türkiye'de!

        Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, CEV Şampiyonlar Ligi finallerine bu sezon Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2024 - 11:48 Güncelleme: 19.02.2024 - 12:27
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        Üstündağ duyurdu: İki dev final Türkiye'de!
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        Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri'ne hem erkeklerde hem de kadınlarda bu yıl Türkiye ev sahipliği yapacak.

        İtalya'nın Trieste şehrinde Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Aleksandar Boricic'in katılımıyla düzenlenen toplantıda alınan karara göre tarihte ilk kez Süper Finaller organizasyonu Türkiye'de yapılacak.

        5 Mayıs’ta oynanacak 2024 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri'ne ev sahipliği yapacak şehir ise daha sonra açıklanacak.

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