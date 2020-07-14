TV8 yayın akışı 14 Temmuz Survivor 2020 şampiyonunu öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. TV8 ekranlarında bu akşam Barış ve Cemal Can Survivor 2020 şampiyonu olmak için kıyasıya mücadele verecek. İşte, TV8 yayın akışı ve frekans bilgileri...

TV8 YAYIN AKIŞI (14 TEMMUZ SALI 2020)

20:00 Survivor Büyük Final

01:30 Survivor Ekstra

TV8 FREKANS BİLGİLERİ

UYDU Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12356 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 7100 Ksym/s

Fec: 2/3

UYDU KABLO TV DIGITURK TELEDÜNYA Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4 Kablo TV hizmeti verilen illerde S 34 Kanal 28 HD: 29.KANAL

SD: 907.KANAL