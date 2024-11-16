TV8 canlı izle ekranı ve frekans bilgileri! TV8 canlı izle linki ile Türkiye Galler maçı şifresiz izle
16 Kasım TV8 yayın akışı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yer alan A Milli Futbol Takımı, beşinci maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. İspanyol hakem Juan Martinez Munuera'nın yöneteceği milli maç canlı yayın kanalı belli oldu. Bu akşam Kayseri'de oynanacak Türkiye Galler maçı TV8 canlı izle ekranı üzerinden takip edilecek. Peki, TV8 frekans ayarı nasıl yapılır, kaçıncı kanalda, nasıl izlenir? İşte TV8 canlı izle ekranı ve frekans bilgileri ile Türkiye Galler maçı canlı yayın izle...
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16 Kasım TV8 yayın akışı ve frekans bilgileri milli maç sebebiyle araştırılmaya başlandı. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında Galler ile kozlarını paylaşacak. İki takım da saatler 20.00’yi gösterdiğinde sahada yerini alacak. Türkiye Galler maçı TV8 canlı izle ekranı üzerinden şifresiz olarak takip edilecek. Futbolseverler ekran başında yerini aldı. İşte, TV8 canlı izle ekranı ile Türkiye Galler maçı canlı yayın izle…
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TÜRKİYE - GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye Galler maçı, 16 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'de Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak.
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TÜRKİYE - GALLER MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye Galler maçı, TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
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MİLLİ MAÇ CANLI İZLE EKRANI
Aşağıda yer alan link aracılığıyla milli maçı canlı ve şifresiz olarak takip edebilirsiniz.
https://www.tv8.com.tr/canli-yayin
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TV8 YAYIN AKIŞI 16 KASIM 2024 CUMARTESİ
06:00 Dizi
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm
09:00 Çöller Kasırgası
10:45 Komançi İstasyonu
12:15 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
18:45 Maç Başlıyor / Canlı
20:00 Türkiye - Galler / UEFA Uluslar Ligi – Canlı
22:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Gazete Magazin
02:45 Sinema
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TV8 FREKANS BİLGİLERİ: TV8 UYDU VE FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?
UYDU:
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12356 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 7100 Ksym/s
Fec: 2/3
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12346 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 9600 Ksym/s
Fec: 3/4
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