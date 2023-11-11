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        Haberler Televizyon TV yayın akışı listesi 11 Kasım 2023 Cumartesi: Televizyonda bugün hangi dizi, program ve filmler var?

        11 Kasım TV yayın akışı: Televizyonda bugün hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Hafta sonunu evde televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, 'bugün televizyonda ne var?' sorusunun yanıtını arıyor. Bilindiği gibi ulusal kanallar, her gün yayın akışını kendi sitesi üzerinden yayınlamaktadır. Cumartesi günü dizisi olanlar yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağını kontrol etmek için TV yayın akış listesini mercek altına aldı. İşte 11 Kasım 2023 Cumartesi Show TV, Star, TV8, TRT 1, ATV, Fox ve Kanal D yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2023 - 20:14 Güncelleme: 11.11.2023 - 20:14
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        • 1

          11 Kasım Cumartesi günü televizyon yayın akışı yayınlandı. Günü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler bugün televizyon hangi film, dizi ve televizyon programının yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki, "Televizyonda bugün hangi dizi, program ve filmler yayınlanacak, 11 Kasım TV yayın akışında neler var?" İşte 11 Kasım televizyonda yayınlanacak dizi ve filmler...

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

          10:00 Cumartesi Sürprizi

          13:00 Bir Yuvam Olsun

          14:30 Kızılcık Şerbeti

          18:25 Hafta Sonu Ana Haber

          20:00 Güldür Güldür Show

          23:45 Kızılcık Şerbeti

          02:15 Aile

        • 3

          FOX TV YAYIN AKIŞI

          07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

          08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

          11:15 Ekonomi Arası

          11:20 Memet Özer İle Mutfakta

          12:15 Kamera Arkası

          13:00 Şahane Hayatım

          15:30 Kirli Sepeti

          18:00 Yabani

          19:00 Fox Ana Haber

          20:00 Adım Farah

          02:15 Senden Daha Güzel

        • 4

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Yabancı Damat

          08:30 Konuştukça

          09:45 Magazin D Cumartesi

          13:00 Arda’nın Mutfağı

          14:00 Bir Derdim Var

          16:15 Dilek Taşı

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Bir Derdim Var

          22:45 Üç Kız Kardeş

          01:45 Bir Derdim Var

        • 5

          ATV YAYIN AKIŞI

          07:30 ATV’de Hafta Sonu

          10:00 Kardeşlerim

          13:00 Ateş Kuşları

          16:00 Kuruluş Osman

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Kardeşlerim

          00:20 Safir

        • 6

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Aramızda Kalsın

          08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

          09:30 Kiralık Aşk

          11:00 Ömer

          13:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

          15:30 Sakla Beni

          18:15 Ana Haber

          19:00 Çok Güzel Hareketler 2

          20:00 Sakla Beni

          22:45 Sakla Beni

          01:30 Ömer

        • 7

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          07:30 Lingo

          11:20 Benim Güzel Ailem

          14:45 Teşkilat

          18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          19:00 Ana Haber

          20:00 Gönül Dağı

          00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

          01:50 Benim Güzel Ailem

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          08:45 Süper Bir Takım

          09:00 Kırmızı Oda

          09:45 MasterChef Türkiye All Star

          12:30 Gazete Magazin

          16:15 Yerli Sinema Karakomik Filmler Emanet&Deli

          20:00 MasterChef Türkiye All Star

          00:15 %100 Futbol

          01:15 Gazete Magazin

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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