TV yayın akışı listesi belli oldu. Bu akşam ne izleyeceğine karar veremeyenler bugün yayınlanacak olan yapımlara bakıyor. TRT1’de akşam Aslan Hürkuş 3: Anka Adası (Yerli Sinema sonrası saat 22:00’de UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "İsviçre-Almanya" ekrana gelecek. İşte tüm kanalların tv yayın akışı listesi