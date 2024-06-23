TV yayın akışı: Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
Televizyonda yayınlanacak olan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Bu akşam Show TV'de Neşeli Günler, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Kanal D'de Turnike, Now TV'de Ne Olcak Halim ekrana gelecek. İşte Star TV, Kanal D, ATV, Show TV tv yayın akışı 23 Haziran 2024
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TV yayın akışı listesi belli oldu. Bu akşam ne izleyeceğine karar veremeyenler bugün yayınlanacak olan yapımlara bakıyor. TRT1’de akşam Aslan Hürkuş 3: Anka Adası (Yerli Sinema sonrası saat 22:00’de UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "İsviçre-Almanya" ekrana gelecek. İşte tüm kanalların tv yayın akışı listesi
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SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Aslan Bacanak (Yerli Sinema)
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Petrol Kralları (Yerli Sinema)
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Neşeli Günler (Yerli Sinema)
22:15 Sakar Şakir (Yerli Sinema)
23:45 Hababam Sınıfı Güle Güle (Yerli Sinema)
01:30 Sakar Şakir (Yerli Sinema)
03:00 Kızılcık Şerbeti
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TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:15 Beni Böyle Sev
09:00 Nostalji Kuşağı "9. Hariciye Koğuşu"
08:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:40 Enine Boyuna
13:00 Seksenler
15:30 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Aslan Hürkuş 3: Anka Adası (Yerli Sinema)
22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "İsviçre-Almanya"
00:10 Ejder Kılıcı (Yabancı Sinema)
02:10 Gönül Dağı
04:40 Seksenler
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ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet
11:40 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet (Yerli Sinema)
13:40 Alan
16:40 Örümcek Adam: Evden Uzakta (Yabancı Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Alan
03:10 Kardeşim Benim (Yerli Sinema)
02:45 Kuruluş Osman
05:20 Kalp Yarası
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KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda İle Omuz Omuza
14:45 Yalan
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Turnike
00:30 Çok Akustik
02:45 Güneşin Kızları
04:30 5N1K
05:00 Tatlı İntikam
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STAR TV YAYIN AKIŞI
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Hanım Köylü
10:30 Ada Masalı
12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk
14:15 Dolunay
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 İstanbullu Gelin
01:30 Dolunay
03:00 Baba Ocağı
04:30 Türk Müziği
05:30 Erkenci Kuş
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