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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı: Bugün TV’de neler var? İşte Star TV, Kanal D, ATV, Show TV tv yayın akışı 23 Haziran 2024

        TV yayın akışı: Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Televizyonda yayınlanacak olan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Bu akşam Show TV'de Neşeli Günler, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Kanal D'de Turnike, Now TV'de Ne Olcak Halim ekrana gelecek. İşte Star TV, Kanal D, ATV, Show TV tv yayın akışı 23 Haziran 2024

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2024 - 14:12 Güncelleme: 23.06.2024 - 14:12
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        • 1

          TV yayın akışı listesi belli oldu. Bu akşam ne izleyeceğine karar veremeyenler bugün yayınlanacak olan yapımlara bakıyor. TRT1’de akşam Aslan Hürkuş 3: Anka Adası (Yerli Sinema sonrası saat 22:00’de UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "İsviçre-Almanya" ekrana gelecek. İşte tüm kanalların tv yayın akışı listesi

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Aslan Bacanak (Yerli Sinema)

          10:00 Pazar Sürprizi

          13:00 Petrol Kralları (Yerli Sinema)

          15:00 Kızılcık Şerbeti

          18:25 Hafta Sonu Ana Haber

          20:00 Neşeli Günler (Yerli Sinema)

          22:15 Sakar Şakir (Yerli Sinema)

          23:45 Hababam Sınıfı Güle Güle (Yerli Sinema)

          01:30 Sakar Şakir (Yerli Sinema)

          03:00 Kızılcık Şerbeti

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        • 3

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          05:15 Beni Böyle Sev

          09:00 Nostalji Kuşağı "9. Hariciye Koğuşu"

          08:30 Alparslan: Büyük Selçuklu

          11:40 Enine Boyuna

          13:00 Seksenler

          15:30 Gönül Dağı

          19:00 Ana Haber

          20:00 Aslan Hürkuş 3: Anka Adası (Yerli Sinema)

          22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "İsviçre-Almanya"

          00:10 Ejder Kılıcı (Yabancı Sinema)

          02:10 Gönül Dağı

          04:40 Seksenler

        • 4

          ATV YAYIN AKIŞI

          07:30 ATV'de Hafta Sonu

          10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet

          11:40 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet (Yerli Sinema)

          13:40 Alan

          16:40 Örümcek Adam: Evden Uzakta (Yabancı Sinema)

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

          00:20 Alan

          03:10 Kardeşim Benim (Yerli Sinema)

          02:45 Kuruluş Osman

          05:20 Kalp Yarası

        • 5

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Afili Aşk

          08:30 Konuştukça

          09:45 Magazin D Pazar

          12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

          13:45 Arda İle Omuz Omuza

          14:45 Yalan

          18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

          20:00 Turnike

          00:30 Çok Akustik

          02:45 Güneşin Kızları

          04:30 5N1K

          05:00 Tatlı İntikam

        • 6

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

          09:00 Hanım Köylü

          10:30 Ada Masalı

          12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk

          14:15 Dolunay

          16:15 Erkenci Kuş

          19:00 Star Haber

          20:00 Çok Güzel Hareketler 2

          23:30 İstanbullu Gelin

          01:30 Dolunay

          03:00 Baba Ocağı

          04:30 Türk Müziği

          05:30 Erkenci Kuş

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