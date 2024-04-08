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        Haberler Televizyon TV yayın akışı: 8 Nisan bugün TV’de hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte Kanal D, Star TV, Show TV, TRT1, ATV tv yayın akışı listesi

        TV yayın akışı: 8 Nisan bugün TV'de hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte kanalların tv yayın akışı listesi

        TV yayın akışı listesi belli oldu. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT1, ATV ekranlarında hangi diziler, yarışmalar var araştırılıyor. Bu akşam Ömer dizisi yeni bölümüyle yayınlamayacak olup Yerli Sinema Vizontele ekrana gelecek. Peki bugün TV'de neler var? İşte Kanal D, Star TV, Show TV, TRT1, ATV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2024 - 14:16 Güncelleme: 08.04.2024 - 14:31
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        • 1

          Televizyonda yayınlanacak olan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer alıyor. TRT1’de Çağrı isimli yabancı sinema filmi ekranlarda olacak. ATV’de Yaban Çiçekleri yayınlanacak. Peki tv’de neler var, bugün hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte TV yayın akışı listesi 8 Nisan 2024

        • 2

          BUGÜN TV'DE NELER VAR?

          Bu akşam Show TV’de Avanak Abdi, Star TV’de Vizontele isimli yerli sinema filmi, TRT1’de Çağrı isimli yabancı sinema filmi ekranlarda olacak. ATV’de Yaban Çiçekleri isimli dizisinin yeni bölümü yayınlanacak.

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Erkenci Kuş

          09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

          13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

          16:15 Söz

          18:15 Star Ana Haber

          19:00 Çok Güzel Hareketler 2

          20:00 Yerli Sinema Vizontele

          22:30 Ömer

          ATV

          14:00 Mutfak Bahane

          16:00 Esra Erol’da

          19:00 ATV Ana Haber

          19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğu ile İftar

          20:00 Yaban Çiçekleri

        • 3

          SHOW TV

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Yerli Sinema Avanak Abdi

          21:45 Yerli Sinema Tarzan Rıfkı

          23:45 Yerli Sinema Avanak Abdi

          01:30 Bahar

          TRT1

          18:15 Ramazan Sevinci

          19:40 Ana Haber

          20:20 İddiaların Aksine

          20:25 Yabancı Sinema Çağrı

        • 4

          TV8

          14:00 Survivor Ekstra

          16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

          20:00 Survivor All Star 2024

          00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan

          NOW TV

          16:30 Yerli Sinema Prestij Meselesi

          19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

          20:00 Kızıl Goncalar

          23:45 Korkma Ben Yanındayım

          02:00 Kefaret

          03:45 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri

        • 5
        Ömer bu akşam var mı, neden yok?
        Ömer bu akşam var mı, neden yok?

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
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