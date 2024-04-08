TV yayın akışı: 8 Nisan bugün TV'de hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte kanalların tv yayın akışı listesi
TV yayın akışı listesi belli oldu. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT1, ATV ekranlarında hangi diziler, yarışmalar var araştırılıyor. Bu akşam Ömer dizisi yeni bölümüyle yayınlamayacak olup Yerli Sinema Vizontele ekrana gelecek. Peki bugün TV'de neler var? İşte Kanal D, Star TV, Show TV, TRT1, ATV yayın akışı...
- 1
Televizyonda yayınlanacak olan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer alıyor. TRT1’de Çağrı isimli yabancı sinema filmi ekranlarda olacak. ATV’de Yaban Çiçekleri yayınlanacak. Peki tv’de neler var, bugün hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte TV yayın akışı listesi 8 Nisan 2024
- 2
BUGÜN TV'DE NELER VAR?
Bu akşam Show TV’de Avanak Abdi, Star TV’de Vizontele isimli yerli sinema filmi, TRT1’de Çağrı isimli yabancı sinema filmi ekranlarda olacak. ATV’de Yaban Çiçekleri isimli dizisinin yeni bölümü yayınlanacak.
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Erkenci Kuş
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
16:15 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yerli Sinema Vizontele
22:30 Ömer
ATV
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğu ile İftar
20:00 Yaban Çiçekleri
- 3
SHOW TV
18:45 Show Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Avanak Abdi
21:45 Yerli Sinema Tarzan Rıfkı
23:45 Yerli Sinema Avanak Abdi
01:30 Bahar
TRT1
18:15 Ramazan Sevinci
19:40 Ana Haber
20:20 İddiaların Aksine
20:25 Yabancı Sinema Çağrı
-
- 4
TV8
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan
NOW TV
16:30 Yerli Sinema Prestij Meselesi
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Kızıl Goncalar
23:45 Korkma Ben Yanındayım
02:00 Kefaret
03:45 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri
- 5