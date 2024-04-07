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        Haberler Televizyon TV yayın akışı: 7 Nisan bugün TV’de hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8 tv yayın akışı

        TV yayın akışı: 7 Nisan bugün TV'de hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Tüm kanalların yayın akışı güncellendi. Bugün gündüz kuşağında magazin programlar yer alacak. Ayrıca akşam saatlerinde Show TV'de Tokatçı, ATV'de Galatasaray-Fenerbahçe maçı, Kanal D'de Yargı yeni bölüm yerine Titanik filmi yayınlanacak. İşte, Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8 tv yayın akışı 7 Nisan 2024

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2024 - 13:51 Güncelleme: 07.04.2024 - 13:55
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        • 1

          7 Nisan Pazar akşamı birbirinden farklı dizi ve programlar yeni bölümleri ile ekranlara gelecek. Dizi ve film severler bu akşam hangi yapımların ekrana geleceğini merak ediyor. Peki 7 Nisan bugün TV’de hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8 tv yayın akışı

        • 2
           

          7 NİSAN 2024 EKRANA GELECEK OLAN YAPIMLAR

          Pazaar akşamı ekrana gelecek olan dizi ve filmler belli oldu. Show TV’de Tokartç, Kibar Feyzo filmleri yayınlanacak. Kanal D’de Yargı dizisi yerine Titanic filmi ekrana gelecek. ATV'de ise FB-GS maçı yer alacak.

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          06:50 Küçük Bey

          08:30 Konuştukça

          09:30 Set Ekstra

          09:45 Magazin D Pazar

          12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

          13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı

          14:30 Gırgıriye'de Cümbüş

          16:30 üç Kız Kardeş

          18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

          20:00 Titanik

          00:00 Yargı

          NOW TV

          16:00 Gaddar

          19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu

          20:00 Prestij Meselesi

          22:45 Kirli Sepeti

          01:45 Kefaret

        • 3

          STAR TV

          14:00 Yalı Çapkını

          16:15 Ömer

          18:15 Star Haber

          19:00 Çok Güzel Hareketler 2

          20:00 Çok Güzel Hareketler 2

          23:30 sakla Beni

          SHOW TV

          18:25 Hafta Sonu Ana Haber

          20:00 Tokatçı

          21:45 Kibar Feyzo

          23:30 Tokatçı

          01:15 Sandık Kokusu

          ATV

          19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

          19:45 Finale Doğru

          21:30 Galatasaray-Fenerbahçe

          23:20 Kupa Töreni

          00:20 Kim Milyoner Olmak İster (Özel Bölüm)

        • 4

          TRT1

          13:00 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

          14:50 Çöl Aslanı Ömer Muhtar (Yabancı Sinema)

          18:15 Ramazan Sevinci

          19:50 Ana Haber

          20:20 Teşkilat

        BURÇLAR

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        Boğa
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        Başak
        Terazi
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