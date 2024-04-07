TV yayın akışı: 7 Nisan bugün TV'de hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
Tüm kanalların yayın akışı güncellendi. Bugün gündüz kuşağında magazin programlar yer alacak. Ayrıca akşam saatlerinde Show TV'de Tokatçı, ATV'de Galatasaray-Fenerbahçe maçı, Kanal D'de Yargı yeni bölüm yerine Titanik filmi yayınlanacak. İşte, Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8 tv yayın akışı 7 Nisan 2024
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7 Nisan Pazar akşamı birbirinden farklı dizi ve programlar yeni bölümleri ile ekranlara gelecek. Dizi ve film severler bu akşam hangi yapımların ekrana geleceğini merak ediyor. Peki 7 Nisan bugün TV’de hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8 tv yayın akışı
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7 NİSAN 2024 EKRANA GELECEK OLAN YAPIMLAR
Pazaar akşamı ekrana gelecek olan dizi ve filmler belli oldu. Show TV’de Tokartç, Kibar Feyzo filmleri yayınlanacak. Kanal D’de Yargı dizisi yerine Titanic filmi ekrana gelecek. ATV'de ise FB-GS maçı yer alacak.
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:50 Küçük Bey
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı
14:30 Gırgıriye'de Cümbüş
16:30 üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Titanik
00:00 Yargı
NOW TV
16:00 Gaddar
19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Prestij Meselesi
22:45 Kirli Sepeti
01:45 Kefaret
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STAR TV
14:00 Yalı Çapkını
16:15 Ömer
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 sakla Beni
SHOW TV
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Tokatçı
21:45 Kibar Feyzo
23:30 Tokatçı
01:15 Sandık Kokusu
ATV
19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
19:45 Finale Doğru
21:30 Galatasaray-Fenerbahçe
23:20 Kupa Töreni
00:20 Kim Milyoner Olmak İster (Özel Bölüm)
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TRT1
13:00 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
14:50 Çöl Aslanı Ömer Muhtar (Yabancı Sinema)
18:15 Ramazan Sevinci
19:50 Ana Haber
20:20 Teşkilat