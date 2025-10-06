TV yayın akışı 6 Ekim 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Gününü televizyon karşısında geçirmeyi planlayan izleyiciler, gündüz, öğle ve akşam kuşağında yer alan yapımları araştırmaya başladı. Kanal kanal 6 Ekim 2025 TV yayın akışı listesi mercek altına alındı. Kanalların yayın akışlarına göre, bu akşam birçok dizi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Öte yandan yerli filmler sinemaseverlerle buluşacak. Peki, bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 6 Ekim Pazartesi Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Aile
08.15 Bu Sabah
10.00 Veliaht
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
00.15 Kızılcık Şerbeti
02.45 Bahar
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 İstanbullu Gelin
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
16.15 Söz
19.00 Star Haber
20.00 Erkek Güzeli Sefil Bilo
21.45 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
00.30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
02.30 Baba Ocağı
04.00 Dürüye'nin Güğümleri
05.30 Söz
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Uzak Şehir
00.15 Arka Sokaklar
03.00 Poyraz Karayel
05.00 Baht Oyunu
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Gözleri Karadeniz
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Aynadaki Yabancı
23.20 Top Gun
01.30 Aşk ve Gözyaşı
04.00 Kardeşlerim
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.28 İstiklal Marşı
05.30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06.25 Kalk Gidelim
09.25 Adını Sen Koy
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.30 Gönül Dağı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Cennetin Çocukları
00.15 Mehmed: Fetihler Sultanı
02.10 Seksenler
03.15 Gönül Dağı
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16.15 Ben Leman
19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20.00 Kıskanmak
22.30 Ben Leman
01.30 Halef: Köklerin Çağrısı
04.15 İnadına Aşk
05.00 Şahane Hayatım
06.00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
13.15 MasterChef Türkiye
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye
00.15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03.30 Gel Konuşalım
