        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 6 Ekim 2025: Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 6 Ekim 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Gününü televizyon karşısında geçirmeyi planlayan izleyiciler, gündüz, öğle ve akşam kuşağında yer alan yapımları araştırmaya başladı. Kanal kanal 6 Ekim 2025 TV yayın akışı listesi mercek altına alındı. Kanalların yayın akışlarına göre, bu akşam birçok dizi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Öte yandan yerli filmler sinemaseverlerle buluşacak. Peki, bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 6 Ekim Pazartesi Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı...

        Giriş: 06.10.2025 - 14:27 Güncelleme: 06.10.2025 - 14:27
          Gününü evde televizyon izleyerek geçirecek olan seyirciler 6 Ekim 2025 TV yayın akışı araştırmalarına başladı. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden farklı yapımlar ekrana gelecek. Birçok dizi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacakken yerli filmler de sinemaseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 6 Ekim Pazartesi Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı listesi...

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06.00 Aile

          08.15 Bu Sabah

          10.00 Veliaht

          12.30 Gelin Evi

          15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

          18.45 Show Ana Haber

          20.00 Güldür Güldür Show

          00.15 Kızılcık Şerbeti

          02.45 Bahar

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07.00 İstanbullu Gelin

          09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

          16.15 Söz

          19.00 Star Haber

          20.00 Erkek Güzeli Sefil Bilo

          21.45 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

          00.30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

          02.30 Baba Ocağı

          04.00 Dürüye'nin Güğümleri

          05.30 Söz

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07.00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          09.00 Neler Oluyor Hayatta?

          11.00 Yaprak Dökümü

          14.00 Gelinim Mutfakta

          16.45 Arka Sokaklar

          18.30 Kanal D Ana Haber

          20.00 Uzak Şehir

          00.15 Arka Sokaklar

          03.00 Poyraz Karayel

          05.00 Baht Oyunu

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          ATV YAYIN AKIŞI

          08.00 Kahvaltı Haberleri

          10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Gözleri Karadeniz

          16.00 Esra Erol’da

          19.00 atv Ana Haber

          20.00 Aynadaki Yabancı

          23.20 Top Gun

          01.30 Aşk ve Gözyaşı

          04.00 Kardeşlerim

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05.28 İstiklal Marşı

          05.30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          06.25 Kalk Gidelim

          09.25 Adını Sen Koy

          10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

          13.15 Seksenler

          14.30 Gönül Dağı

          17.45 Lingo Türkiye

          19.00 Ana Haber

          19.55 İddiaların Aksine

          20.00 Cennetin Çocukları

          00.15 Mehmed: Fetihler Sultanı

          02.10 Seksenler

          03.15 Gönül Dağı

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07.30 İlk Bakış

          08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

          10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

          12.30 Yasak Elma

          13.30 En Hamarat Benim

          16.15 Ben Leman

          19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

          20.00 Kıskanmak

          22.30 Ben Leman

          01.30 Halef: Köklerin Çağrısı

          04.15 İnadına Aşk

          05.00 Şahane Hayatım

          06.00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          TV8 YAYIN AKIŞI

          07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

          08.30 Oynat Bakalım

          09.00 Gel Konuşalım

          13.15 MasterChef Türkiye

          16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

          20.00 MasterChef Türkiye

          00.15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

          03.30 Gel Konuşalım

          6 EKİM 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Habertürk Anasayfa