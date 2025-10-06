Gününü evde televizyon izleyerek geçirecek olan seyirciler 6 Ekim 2025 TV yayın akışı araştırmalarına başladı. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden farklı yapımlar ekrana gelecek. Birçok dizi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacakken yerli filmler de sinemaseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 6 Ekim Pazartesi Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı listesi...