TV yayın akışı: 5 Mayıs Pazar bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var? İşte kanalların tv yayın akışı listesi
Pazar günü birbirinden iddialı yapımlar yeni bölümleriyle yayınlanacak. Show TV'de Yedi Bela Hüsnü filmi, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Kanal D'de Yargı izleyiciyle buluşacak. Kanallar günlük yayın akışı programıyla beraber bugün ekranlara gelecek dizi, film ve programları duyurdu. İşte, 5 Mayıs TV yayın akışı Kanal D, Show TV, ATV, Star, TRT1, TV8…
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Haftanın son gününde ekranlara gelecek yapımlar 5 Mayıs pazar günü TV yayın akışı ile belli oldu. Kanal D’nin iddialı yapımlarından Yargı bugün yeni bölümleriyle evlere konuk olurken Show TV’de ise Ana Haber’in ardından bir yerli sinema filmi yayınlanacak. Peki bugün hangi dizi ve filmler var? İşte, 5 Mayıs Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, TV8 yayın akışı
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ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:20 Kardeşlerim
15:40 Kuruluş Osman
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Aldatmak
03:00 Kuruluş Osman
05:40 Safir
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Sandık Kokusu
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Aslan Bacanak
15:00 Bahar
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Yedi Bela Hüsnü
21:45 Kızılcık Şerbeti
00:45 Yedi Bela Hüsnü
02:30 Sandık Kokusu
05:30 Aziz
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Adalı Kız
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 İnci Taneleri
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
00:15 Taş Kağıt Makas
02:45 Siyah Beyaz Aşk
04:15 5N1K
04:45 Çapkın Hırsız
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STAR TV YAYIN AKIŞI
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14:15 Ömer
16:15 Yalı Çapkını
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Ömer
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 Tuzak
08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
14:15 Cevap Ver Türkiye / Yeni Bölüm
16:30 Çarkıfelek / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star 2024 / Yeni Bölüm
00:15 %100 Futbol
02:00 Son Karar
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NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Gaddar
16:00 Hudutsuz Sevda
19:00 Gülbin Tosun İle Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kirli Sepeti
00:15 Kızıl Goncalar
03:00 Senden Daha Güzel
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