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        Haberler Televizyon TV yayın akışı: 5 Mayıs Pazar bu akşam TV’de hangi dizi ve filmler var? İşte Star TV, Kanal D, Show TV, TRT1 tv yayın akışı listesi

        TV yayın akışı: 5 Mayıs Pazar bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var? İşte kanalların tv yayın akışı listesi

        Pazar günü birbirinden iddialı yapımlar yeni bölümleriyle yayınlanacak. Show TV'de Yedi Bela Hüsnü filmi, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Kanal D'de Yargı izleyiciyle buluşacak. Kanallar günlük yayın akışı programıyla beraber bugün ekranlara gelecek dizi, film ve programları duyurdu. İşte, 5 Mayıs TV yayın akışı Kanal D, Show TV, ATV, Star, TRT1, TV8…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2024 - 16:59 Güncelleme: 05.05.2024 - 16:59
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        • 1

          Haftanın son gününde ekranlara gelecek yapımlar 5 Mayıs pazar günü TV yayın akışı ile belli oldu. Kanal D’nin iddialı yapımlarından Yargı bugün yeni bölümleriyle evlere konuk olurken Show TV’de ise Ana Haber’in ardından bir yerli sinema filmi yayınlanacak. Peki bugün hangi dizi ve filmler var? İşte, 5 Mayıs Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, TV8 yayın akışı

        • 2

          ATV YAYIN AKIŞI

          07:30 ATV'de Hafta Sonu

          10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

          11:30 Dizi TV

          12:20 Kardeşlerim

          15:40 Kuruluş Osman

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

          00:20 Aldatmak

          03:00 Kuruluş Osman

          05:40 Safir

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Sandık Kokusu

          10:00 Pazar Sürprizi

          13:00 Aslan Bacanak

          15:00 Bahar

          18:25 Hafta Sonu Ana Haber

          20:00 Yedi Bela Hüsnü

          21:45 Kızılcık Şerbeti

          00:45 Yedi Bela Hüsnü

          02:30 Sandık Kokusu

          05:30 Aziz

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Adalı Kız

          08:30 Konuştukça

          09:30 Set Ekstra

          09:45 Magazin D Pazar

          12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

          13:45 İnci Taneleri

          18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

          20:00 Yargı

          00:15 Taş Kağıt Makas

          02:45 Siyah Beyaz Aşk

          04:15 5N1K

          04:45 Çapkın Hırsız

        • 3

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          11:00 Tülin Şahin İle Moda

          12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

          14:15 Ömer

          16:15 Yalı Çapkını

          18:15 Star Haber

          19:00 Çok Güzel Hareketler 2

          20:00 Çok Güzel Hareketler 2

          23:30 Ömer

          TV8 YAYIN AKIŞI

          07:00 Tuzak

          08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm

          09:00 Gençlik Rüzgarı

          10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

          14:15 Cevap Ver Türkiye / Yeni Bölüm

          16:30 Çarkıfelek / Yeni Bölüm

          20:00 Survivor All Star 2024 / Yeni Bölüm

          00:15 %100 Futbol

          02:00 Son Karar

        • 4

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

          11:15 Ekonomi Arası

          11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

          13:00 Gaddar

          16:00 Hudutsuz Sevda

          19:00 Gülbin Tosun İle Now Ana Haber Hafta Sonu

          20:00 Kirli Sepeti

          00:15 Kızıl Goncalar

          03:00 Senden Daha Güzel

        • 5

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
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