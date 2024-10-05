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        Tv yayın akışı 5 Ekim 2024: Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler var?

        Cumartesi günü ekrana gelecek olan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Sezon finali yapan diziler de tek tek ekranlara döndü. İşte, 5 Ekim 2024 tv yayın akışı listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2024 - 12:32 Güncelleme: 05.10.2024 - 12:32
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        • 1

          TV yayın akışı listesinde yer alan dizi ve filmler belli oldu. Televizyon kanallarında yeni sezon başladı. Sezon arası veren diziler bir bir ekranlara dönüş yaparken yeni diziler de izleyicilerle buluşturuluyor. Öte yandan birçok yerli ve yabancı film ekranlara geliyor. Peki 5 Ekim bugün TV'de neler var? İşte Kanal D, ATV, Show TV, Star TV tv yayın akışı

        • 2

          DEHA TEKRAR BÖLÜMÜYLE SHOW TV’DE

          Devran’ın ailesi için adalet sağlama planları umduğu gibi gitmez. İskender’i eve getirmesi herkesi darmadağın eder. Üstelik İskender’e oynadığı oyunun sonuçlarının acımasızlığıyla karşı karşıya kaldığında bu defa onunla iş birliği yapmak zorunda kalır. Gülce, Devran’ı İskender’e bir kez daha heba etmemek için Aysel’in karşısına dikildiğinde eski travmalarıyla yüzleşir. Esme onu toparlamaya çalışırken Devran’ı bu defa daha sert uyarır. Devran başladığı işi bitirebilmek için İskender’e güvenmek zorundadır. Ama İskender bu güveni Devran’dan sert bir intikam almak için kullanır. Bu defa İskender’i durdurmaya çalışan ise kimsenin beklemeyeceği biridir.

          SHOW TV

          07:30 Kızılcık Şerbeti

          10:00 Cumartesi Sürprizi

          13:00 Bahar

          15:45 Sandık Kokusu

          18:25 Hafta Sonu Ana Haber

          20:00 Deha

          23:15 Kızılcık Şerbeti

          02:15 Bahar

          04:30 Deha

        • 3

          YALAN BU AKŞAM KANAL D'DE!

          Melike, Hazal’dan duydukları karşısında şoke olurken Hazal panikle kendini affettirmek ister. Fakat o sırada gelen Cengiz’in yaralanma haberiyle apar topar hastaneye giderler. Melike’yi karşısında gören Hülya tüm hıncını ondan almak isteyince iki kardeş bir kere daha karşı karşıya gelir. Yine de bu olaydan ikisinin de şüphelendiği ismin Karacalar olması Hülya’yı düşüncesizce bir hamle yapmaya iter. İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Hülya, Karacaların öfkesinden nasibini alır.

          KANAL D

          07:00 Yabancı Damat

          08:30 Konuştukça

          09:45 Magazin D Cumartesi

          13:00 Arda'nın Mutfağı

          14:00 Güzel Aşklar Diyarı

          16:00 Arka Sokaklar

          18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

          20:00 Yalan

          00:15 Arka Sokaklar

          02:45 Güllerin Savaşı

          04:15 Müzik Arası

          05:15 Poyraz Karayel

        • 4

          KRAL ŞAKİR- KORSANLAR DİYARI

          Kral Şakir “Korsanlar Diyarı”, şehre yaklaşmak üzere olan tarih öncesine ait yaratığı durdurmak için zorlu bir maceraya atılan Şakir ve ailesinin hikayesini konu ediyor. Şehir büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Okyanusun en derin yerinden çıkan, tarih öncesine ait dev bir yaratık, şehre gelmek üzeredir. Yaratığı durdurabilecek tek şey ise, altın bir savaş topudur. Yaratık şehre ulaşmadan önce onu etkisiz hale getirmek isteyen Şakir ve ailesi, savaş topunu bulmak için yola koyulur.

          STAR TV

          07:00 İki Aile

          08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

          09:30 Sefirin Kızı

          13:00 Aramızda Kalsın

          16:00 Söz

          19:00 Star Haber

          20:00 Kral Şakir - Korsanlar Diyarı

          22:00 Düğüm Salonu

          00:00 Düğüm Salonu

          01:30 Güzel Köylü

          03:30 Dürüye'nin Güğümleri

          05:30 Söz

        • 5

          KÖR NOKTA BU AKŞAM ATV’DE!

          İpek, Aslım'ın gözünün içine baka baka kaza gecesini anlatmaya başlar ama Aslım'ın bilmediği, İpek'in Gece'nin tedrisatından geçtiğidir. Böylelikle Aslım, sadece davaya odaklanır. Bu sırada Cihan, İpek'in kaza gecesi nasıl olup da şuurunu tamamen kaybettiğini öğrenmeye çalışacaktır. Kerem ise milyonlarca lira olan borcunu kapatmasının en kestirme yolunun Alptekin'lerle iş birliği yapmak olduğunun farkındadır. Yine de Aslım'la, Uğur'un kayıp telefonunun peşine düşer.

          ATV

          07: 30 atv’de Hafta Sonu

          10: 00 Kör Nokta

          12: 00 Akıncı Çizgi Dizi

          12: 20 Akıncı Çizgi Dizi

          13: 00 Bir Gece Masalı

          16: 20 Karadut

          19: 00 atv Ana Haber

          20: 00 Kör Nokta

          00: 20 Karadut

          03: 00 Bir Gece Masalı

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