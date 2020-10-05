Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 5 Ekim Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Çukur 'Dizi'

00.15 Arıza 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Ramo 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Yasak Elma 'Dizi'

00.15 Baraj 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

06.15 Rüzgarın Kalbi 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber

20.00 Recep İvedik 'Türk Filmi'

22.15 Recep İvedik 'Türk Filmi' (Tekrar)

00.15 Çatı Katı Aşk 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Zahide Yetiş'le Gelin Görün (Tekrar)

05.00 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Gençliğim Eyvah 'Dizi'

00.20 Otel Franco 'Yabancı Film'

02.10 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Uyanış: Büyük Selçuklu 'Dizi'

01.35 Leyla İle Mecnun 'Dizi' (Tekrar)

03.00 52 Hafta 'Belgesel'

03.25 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)

04.15 Fazlası Zarar (Tekrar)