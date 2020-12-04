Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 4 Aralık Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)

18.45 SHOW Ana Haber (Canlı)

20.00 Ramo 'Dizi' (Yeni Bölüm)

00.15 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Arıza 'Dizi' (Tekrar)

05.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

16.00 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 Çocukluk

23.45 Kefaret

02.35 Zuhal Topal'la Sofrada

04.30 Babam Sınıfta Kaldı

06.00 Şevkat Yerimdar

07.00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

STAR TV YAYIN AKIŞI

16.30 Söz

18.30 Star Haber

20.00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

00.30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

03.30 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah

05.30 Geniş Aile

KANAL D YAYIN AKIŞI

16.00 Yatıya Misafirim Var

18.45 Kanal D Haber

20.00 Arka Sokaklar 'Dizi' (Yeni Bölüm)

00.15 İyi Aile Babası

02.30 Yatıya Misafirim Var

ATV YAYIN AKIŞI

16.20 Esra Erol'da

19.00 Ana Haber Bülteni

20.00 Hercai 'Dizi' (Yeni Bölüm)

00.20 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

02.30 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15.45 Acemi Anneler

17.15 Seksenler (altyazılı)

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Payitaht "abdülhamid"

00.15 Yabancı Sinema "baba 2"

03.40 Türkan Hanım'ın Konağı