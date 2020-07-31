Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları dizi, yarışma programları ve filmler izleyici ile buluşuyor. Peki bu akşam hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 31 Temmuz Perşembe yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (tekrar)

00.30 Kuaförüm Sensin (tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Bay Yanlış (yeni bölüm)

23.30 Paris'ten Sevgilerle (yabancı film)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Asteriks Ve Oburiks Gizli Görevde (yabancı film)

22.15 Çember (tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Çarkıfelek (bayram özel)

22.30 Uzak Ara Eğlence (tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

20.00 Daha Hızlı Daha Öfkeli (yabancı film)

22.00 Bitirim İkili (yabancı film)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 Hanımağa'nın Gelinleri (yerli film)

TV8 YAYIN AKIŞI

18.15 MasterChef Türkiye (kolaj)

21.15 Ailecek Şaşkınız (yerli film)

00.15 Doya Doya Moda (tekrar)

360 TV YAYIN AKIŞI

15.45 Diriliş Ertuğrul (tekrar)

19.00 Ben Bilirim (yeni bölüm)

21.00 Diriliş Ertuğrul (tekrar)