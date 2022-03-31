31 Mart TV yayın akışı binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. Dizi, film, programlar ve haber bültenleri bu akşam yeni bölümleriyle izlemek isteyen dizi severler bugün TV’de hangi dizi ve filmlerin olduğunu araştırıyor. 31 Mart Perşembe akşamı; TRT 1’de Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı, ATV’de Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D’de Camdaki Kız ve FOX TV’de Mahkum dizileri yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. 31 Mart Perşembe Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TRT 1, TV8 yayın akışı şöyle;